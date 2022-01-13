2022年7月洛阳市自然灾害风险形势分析报告

七下八上”是洛阳市防汛关键时期，市应急管理局会同市气象局等13家市减灾委主要成员单位，对7月全市自然灾害风险形势进行了会商研判。

“七下八上”是洛阳市防汛关键时期，市应急管理局会同市气象局等13家市减灾委主要成员单位，对7月全市自然灾害风险形势进行了会商研判。具体情况如下：

一、气候趋势预测

常年7月全市平均降水量为139.2毫米，最大为栾川184.2毫米，其他地区在110.3毫米~151.5毫米。全市平均气温为26.4℃，栾川为23.8℃，其他地区为25.9℃~27.4℃。

预计7月我市降水偏多0至二成，西南部栾川170毫米~200毫米，其他县区120毫米~150毫米；平均气温略偏高0℃~1℃，西南部栾川24℃~25℃，其他县区26.5℃~28.0℃。

二、7月灾害风险预判及防范对策

综合判断：今年7月洛阳市主要灾害风险为高温湿热、暴雨(含短时强降水)、雷雨大风及冰雹、臭氧污染等气象灾害风险，以及由气象灾害引发的山洪、城市内涝、滑坡、塌方等次生灾害风险，对交通运输、城市运行、生产生活等带来不利影响。

(一)水旱灾害：水利部门要重点防范山区、丘陵地区因局部或持续降雨引发的山洪灾害，应加大中小型水库和淤地坝巡查频次，做好山洪灾害防御群测群防工作。同时，合理调配水资源，坚持防汛抗旱两手抓。

(二)地质灾害：自然资源部门要加大对栾川县、嵩县、汝阳县、洛宁县景区道路周边及交通沿线地质灾害点的监控力度；要重点做好切坡建房居民点周边的地质灾害隐患巡查排查和监测预警。

洛阳前兆观测台网地温、地倾斜、地磁等观测资料未发现短临异常，7月发生破坏性地震的可能性不大。

(三)交通运输：交通管理部门要加大对临水临崖、桥梁、涵洞等受强降水影响较大路段和区域的巡查力度，危险路段要设置警示标志，及时排除道路险情并发布道路通行信息；要严格落实水上交通管制规定，防止船舶冒险出航。

(四)建筑施工：建设施工主管部门要加强对建筑工地现场的安全监管，完善极端天气应对预案，科学组织施工，做好深基坑工程、有限空间作业、模板支撑体系等重点部位安全防护和监控，及时排除安全隐患。

(五)城市管理：城市管理部门要加大窨井盖、行道树、广告牌及市政设施的安全隐患排查力度；特别是城市道路积水点的巡查管护，遇强降水时要设置警示标识，及时排涝，并安排专人盯守，确保行人、车辆安全。