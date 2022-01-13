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郑村社区暑期托管课，给孩子们讲有关里坊的故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.07 10:30

孩子们正在上课

　　“里坊是古代都城建制结构的最小单位，咱们郑村社区主要由康俗、正俗、归德、仁和4个里坊组成。”昨日上午，在洛龙区安乐镇郑村社区新时代文明实践站，一堂有关郑村与里坊的历史文化课正在进行，社区大学生志愿者王艺雯一边指着挂在墙上的洛阳市隋唐里坊区现状地形图，一边将有关里坊的历史娓娓道来。

　　“古人怎么介绍自己的家庭住址？”课堂上，在听过老师的讲解后，小朋友们纷纷举手发问。面对孩子们的问题，王艺雯早有准备，她不慌不忙地解释道，以康俗里坊为例，这个里坊内有左丞相燕国公张说宅、太子詹事陆余庆宅、前亳州刺史卢瑗宅等，因此古人在介绍自家住址时，会按照里坊的名称来定位。

　　10岁的王子昕和7岁的王紫宸是一对姐妹，两人现在也是郑村社区“五彩假日”暑期托管班的同班同学。“对我们双职工家庭来说，没啥能比孩子上社区暑期托管班更合适的了。”两姐妹的母亲张豪说，社区暑期托管班不仅离家近、安全，还因地制宜教授孩子们所在社区的历史文化知识、帮助他们开拓视野，“要是这两个娃子在外面上课，起码要多花几千块。”

　　在结束了里坊文化课后，孩子们经过短暂休息，又开始在志愿者的带领下进行孝贤敬老文化的学习。郑村社区相关负责人介绍，郑村社区位于里坊区内，本身就有厚重的历史文化底色，所以，社区在开设暑期托管课程时着重将里坊文化课作为重点内容，就是想让生长在这里的孩子们更加了解并热爱自己脚下的这片土地，助力他们从小建立文化自信。此外，孝亲敬老是中华民族的传统美德，也是郑村社区文化氛围的重要组成部分，所以，在今年的暑期托管课程中，他们也将孝亲敬老文化作为主打课程。

　　在郑村社区暑期托管课程表上，除了里坊文化课、孝亲敬老文化课，还有青少年心理健康服务、科技手工、全脑思维、美术等课程。该负责人表示，目前，郑村社区“五彩假日”暑期托管班还有少量名额，若周边社区居民有子女暑期托管需要，可拨打电话18537903815咨询报名，所有课程均免费。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 姚嘉慧 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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