洛阳市法院发出首份《未成年人犯罪记录封存通知书》

近日，市中级人民法院对一起未成年人犯罪案件进行了犯罪记录封存，并发出我市法院系统首份《未成年人犯罪记录封存通知书》，为相关人员今后生活提供“重新来过”的机会。

近日，市中级人民法院对一起未成年人犯罪案件进行了犯罪记录封存，并发出我市法院系统首份《未成年人犯罪记录封存通知书》，为相关人员今后生活提供“重新来过”的机会。

记者采访得知，2018年6月，不满18周岁的张某、师某、梁某参与持械聚众斗殴，犯聚众斗殴罪，经一审、二审，最终分别被判处有期徒刑一年六个月、一年六个月、一年四个月。

市中级人民法院有关负责人说，考虑到张某、师某、梁某犯罪时均系未成年人，已被判处刑罚，也付出了沉重的代价，为帮助其重新回归社会，避免因过往的污点导致在升学、就业、生活等方面受到歧视，近日，市中级人民法院向3名被告人(现已成年)告知了犯罪记录封存的权利义务，并将《未成年人犯罪记录封存通知书》送达市检察院、市公安局和3名被告人，切实保障未成年人合法权益。

据悉，今年5月30日，国家相关部门下发的《关于未成年人犯罪记录封存的实施办法》(简称《实施办法》)开始实施，这是我市法院系统发出的首份《未成年人犯罪记录封存通知书》。

《实施办法》意在解决实践中未成年人犯罪记录和相关记录管理不当导致信息泄露，以及影响失足未成年人重新回归社会等问题。犯罪记录封存制度是为教育、挽救罪行较轻的失足未成年人，尽可能降低轻罪前科对未成年人回归社会的影响，促使其悔过自新、“无痕”回归社会的制度。