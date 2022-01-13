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小区“飞线”多，他俩义务来整治
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.07 10:34
李建民在拾掇“飞线”

　　老城区道北路街道办事处道北社区有两位“能人”，忙活了半个多月，把春都路190号院的“飞线”拾掇得干干净净。昨日上午，记者来到该小区，只见院子里整齐桥架着一根根线槽管，电动车充电线全部收入其中，再分户进入各家车库，环境清爽亮堂。“以前，小区里到处是电线‘蜘蛛网’，多亏了李师傅和张师傅，让这里变了模样！”居民赵女士说。

　　“张师傅”名叫张建军，今年61岁，是道北社区居民；“李师傅”名叫李建民，今年62岁，家住瀍河区，是张建军的好朋友。20世纪70年代，两人同在部队服役，退役后回到洛阳工作。退休以后，两人继续发扬军人乐于助人的光荣传统，多次参加各类志愿服务。

　　6月中旬，张建军到社区办事时，听到工作人员在商量老旧小区“飞线”整治的事情，春都路190号院就是其中的一个小区。“问了几家施工单位，平均每户的改造费用大概需要300元，价格较高。”一位工作人员说。听闻此言，张建军接过了话头：“我有个战友是专门从事这个工作的，交给我们吧。”张建军说的战友就是李建民，他当时就拨通对方电话告知了此事，李建民一口应允。挂掉电话，张建军又补充了一句：“如果大家愿意，我们义务提供服务，居民出材料费就行了。”

　　张建军主动请缨，让社区工作人员深感欣慰。“之前进行退役军人信息登记时，我们了解到张师傅在部队时，对线路架设方面很擅长，这件事情由他们负责，我们放心。”工作人员说，在上报道北路街道办事处相关部门批准后，春都路190号院的“飞线”整治任务便交给了张建军和李建民。

　　春都路190号院共有3栋楼42户居民，经过实地测算，每户需要花费150元材料费，对于这项开支，大伙儿认可。说干就干，张建军和李建民自掏腰包从专业机构租用了水钻、紧线钳等工具，满满当当装了一大箱。夏天天气炎热，每天清晨5点，李建民骑着电动车从瀍河区赶来，俩人架着梯子爬上爬下，一直忙到11点多。中午稍事休息，等到傍晚太阳落山的时候，他们再继续施工3个小时左右。

　　“前几天最热的时候，他俩冒着髙温钻孔、打桩、布线，我们都看在眼里，特别感动。”2号楼的刘先生说，一些老人还从家里端来了西瓜、茶水等，感谢张建军和李建民的无私付出。

　　半个月过去了，春都路190号院完成了“飞线”整治工作。按照施工方案，每户均从自家电表箱新接一根线路，之后入管、进箱、贴墙、捆扎，再分别通过线槽进入每户车棚，既美观又方便，还避免了长期裸露在外、电线老化的安全隐患。经过道北路街道办事处安全部门现场检查，这一整治方案符合要求。

　　道北路街道办事处相关负责人介绍，下一步，他们将根据各个老旧小区的实际情况，采取“一小区一方案”的原则，扎实推进“空中飞线”整治专项工作，更好地改善人民群众的居住环境，提升城市功能与品质，增强群众的获得感和幸福感。

　　千家万户在社区，一老一少总关情。最“小”的社区，却因为贴近最“多”的老百姓，而蕴藏着最“大”的家国叙事。讲好每一个“平凡”的社区故事，这里是最温暖的“人世间”。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 刘新合 文/图）

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