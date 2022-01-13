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“一天当作两天干”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.07.07 10:29

　　日月不肯迟，四时相催迫。

　　7月5日，以洛阳为主会场，全省第五期“三个一批”项目建设活动举行，又一次擂响加快项目建设的“中原战鼓”。着眼引领支撑河南高质量发展的大局，省委书记楼阳生强调，要抢抓国家政策机遇，坚持把“三个一批”项目建设作为经济工作的主抓手，一天当作两天干，加快形成更多实物工作量和项目储备，为实现经济发展“全年红”奠定坚实基础。

　　有人说，时间是个常量，每年365天，谁都不会少。对勤奋者来说，时间却是个变量，在有限的时间单位里实现更多愿望，正是生命的意义所在，也是奋斗的价值所在。一句“一天当作两天干”，朴实无华、通俗易懂，却蕴含着“一日不为、三日不安”的责任心，透射着“时不我待、只争朝夕”的紧迫感，传递出“躬身入局、奋勇争先”的精气神，对我们抓好项目建设既是一种鞭策，也是一种激励！

　　“今天再晚也是早，明天再早也是晚。”今年以来，面对严峻复杂的经济环境与下行压力，洛阳及时调整“三个一批”项目建设策略，致力招引风口产业项目，持续提高项目推进效率，有力保障了项目建设提速提质。从奔赴京沪杭，到追风粤港澳，从隔三差五会见外地客商，到连续双休日无休召开调度会，就项目建设等问题研究部署……在洛阳，许多党员干部撸起袖子、甩开膀子，在“5+2”中上紧了时间发条，在“头一抬，天就黑了”中感叹一切都变快了。

　　事业是一点一滴干出来的，机遇是一分一秒抢出来的。正如三六零集团董事长周鸿祎感言：“我们充分感受到了洛阳各级领导‘筑巢引凤’的热情、‘精诚所至’的执著、‘创新开拓’的坚定、‘时不我待’的勤勉。”是啊，正是紧锣密鼓的对接跟进，正是相关部门不分白天和黑夜的呼应反馈，三六零集团来了，浙江大华来了，宁德时代也来了，在一个个头部企业的布局落地中，洛阳发展站上了新的时代风口！

　　时间不等人，发展不等人，机遇不等人。

　　今天，新发展格局正重塑中国经济版图，面对百舸争流的区域竞争，面对“稳定经济大盘”的“全国性课题”,项目建设的主抓手作用更为凸显。作为副中心，洛阳要成为全省增长极，要迈向万亿级，要抢占中高端、关键环，就必须树牢“项目为王”导向，百尺竿头，更进一步，特别是抢抓三季度这个决定全年经济目标任务能否全面实现的关键期，瞄准新能源电池、电子显示材料、第三代半导体等重点风口产业，紧盯进度、敲钟问响，驰而不息、不舍寸功，迅速形成大抓项目的浓厚氛围。

　　鲜花因汗水而绽放，事业因奋斗而勃兴。

　　“一天当作两天干”，“一个汗珠子摔八瓣”，聚精会神抓项目，我们就能让时间变得更有意义，以“时间效率”为洛阳的明天“蓄势赋能”！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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