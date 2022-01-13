感动！人民日报官微关注发生在嵩县城关镇这件暖心事儿

昨日，人民日报官方微信公众号关注了一件发生在嵩县城关镇第一初级中学的暖心事儿，该校一名物理老师在退休前的最后一堂课上，收到一份惊喜，相关视频感动众多网友。

昨日，人民日报官方微信公众号关注了一件发生在嵩县城关镇第一初级中学的暖心事儿，该校一名物理老师在退休前的最后一堂课上，收到一份惊喜，相关视频感动众多网友。

学生代表献花 （视频截图）

相关视频显示，满是学生的教室里一片寂静，两名学生手持礼花筒藏在门后，黑板上“祝程老师退休快乐”的祝福语十分醒目。随着一声“他来啦，他来啦”，一名老师缓缓走进教室。顿时，教室里欢呼声四起，礼花漫天，老师刚缓过神儿，一束鲜花突然出现在他面前。随后，学生们集体起立，同时喊：“谢谢老师，老师辛苦了！”

这是6月30日发生在嵩县城关镇第一初级中学的暖心一幕，视频里的老师叫程亚伟。当日，年近60岁的他将迎来教学生涯中的最后一堂课，该校八(9)班的学生为了给他一份惊喜，开始了一场“秘密行动”。

“学生代表找到我说了他们的想法，我听后很感动，答应了他们的请求，参与拍摄了视频。”昨日，该班班主任陈怡说，为了让这场送别仪式顺利进行，学生们着实花了不少心思。

比如，这场“秘密行动”的分工很明确。“侦察兵”“礼炮手”“献花人”等人选都提前确定了。课前，“侦察兵”专门到程老师的办公室询问习题，进行“战术性”拖延，给在教室里的同学们争取准备时间。“礼炮手”手持礼花筒“埋伏”在教室门后，确保礼花准时喷出。程老师进门，“献花人”完成任务后，会向同学们下达全体起立的指令。

“程老师推门进入教室的那一刻，礼花喷出，全班同学拍手欢呼，接着，大家起立向程老师鞠躬道谢，看到这惊喜一幕，程老师的眼中有泪花闪烁。”陈怡说，程老师在教学岗位上工作了近40年，一直兢兢业业，认真对待每一名学生，如今到了退休年龄，他本想安静地离开，没想到收到这样一份惊喜。

“双向奔赴”的师生情感动了众多网友。“有爱的老师，有爱的孩子们”“这份仪式感太可爱了”“看完想念自己的老师了”“老师真心付出，学生懂得感恩，他们这一堂课，值得我们所有人学习”……网友纷纷留言。

陈怡说，平日里提到程老师，学生们的评价是“他总有办法让课堂变得有趣”“他总是笑眯眯地鼓励我们，我们都喜欢上他的课”。

程亚伟告诉记者：“我一直把学生当成自己的孩子，现在退休了，心里很不舍，希望孩子们都有美好的未来。”同时，他希望这件事就此过去，避免打扰孩子们的正常学习。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强 赵明辰）