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洛阳市小学纷纷开办暑期托管班 新增素质教育类课程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.07 10:30

趣味体育课 洛报融媒记者 张光辉 摄

　　今年4月，市教育局下发《关于深化提升课后服务质量的指导意见》，提出要构建专业化、规范化、高质量的课后服务体系，有条件的学校可从原来的“5+2”扩展到双休日、寒暑假。今年暑期的“官方带娃”落实如何？记者进行了调查走访。

　　课程丰富，学习锻炼两不误

　　“在学校能玩轮滑、看电影、做手工，我在这里很开心。”

　　6日上午，在洛龙区张衡街小学，二年级学生孙依涵正在学习竞技轮滑，这也是学校暑期托管服务中的一项课程。除了平时的作业辅导，她还能参加折纸、手势舞等十几种素质教育类课程的学习。

　　该校教师孙利纳表示，该校暑期托管班7月4日正式开课，时间是周一到周五的上午8时30分到12时、下午3时到6时30分，很受家长们欢迎。

　　记者调查发现，自进入暑假以来，洛龙、涧西等县区同步启动学校暑期托管服务工作。与去年相比，不少学校纷纷结合自身特色，对暑期托管服务进行升级，有的学校开设有篮球、足球等体育课，有的学校则增加了科普、文艺等社团活动，还有的学校提供午餐和午休，既解除父母“看护难”的困扰，也缓解接送孩子的烦恼。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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