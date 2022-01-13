“全民养老时代的困与解”系列谈之一：给家庭养老吃下“定心丸”

手机下单，后台派单，便有服务人员上门助餐、助浴、助医、助行……看晚报，随着我市社区养老服务的扩容，越来越多家庭养老不再事事亲力亲为，而是“呼叫”社区养老，代替自己承担部分照料老人的责任。

手机下单，后台派单，便有服务人员上门助餐、助浴、助医、助行……看晚报，随着我市社区养老服务的扩容，越来越多家庭养老不再事事亲力亲为，而是“呼叫”社区养老，代替自己承担部分照料老人的责任。

老人安度晚年，家庭是重要一环。2021年年末，我国65岁以上人口首次突破2亿人，占总人口比重超过14%，迎来了中度老龄化。随着60后开始退休，“421家庭”模式渐成主流，独生子女一代“上有老、下有小”，未来面临为4个老人养老的巨大压力。作为社会最小单元，家庭要扛起养老重担，急需强有力的外部支持。推动养老事业和养老产业协同发展，支持家庭承担养老功能，是应对人口老龄化的战略之选。

只有友好的政策持续支持，家庭才能从容踏实应对养老难题。以前，大型养老院大多离居民区较远，医疗条件有限，子女探望不便，而一些建在社区的养老院，普遍规模小、设施旧、服务水平不高，难以承担社区居民的养老。以社区为重心，政策支持建设新型、有质量的养老院，加快建设居家养老社区服务体系，将会大大方便居家社区养老，满足老年人多样化的养老需求。

近年来，我市推出保障用地、运营补贴、购买服务等一系列优惠政策，推动建立“五级养老服务体系”，全市养老机构增至242家，社区养老服务设施达782个，在区、街道和社区层面养老设施建设基础上，下沉到小区建成了一批服务站和居家服务平台，实现了派单服务直通家庭，特别是为失能和半失能老人提供上门服务，受到大家欢迎。当然，人们对高质量养老的期待越强烈，养老服务体系建设就应该越加力。

家家都有老人，人人都会变老，养老已成全民话题。家庭养老能力建设是一项系统工程，离不开家庭内的孝心，也离不开政府和社会的“外援”。给家庭养老吃下“定心丸”，政策友好，家人有爱，用心助老，内外协力，打造出一个全方位助力家庭养老的友好环境，让“老有所养”绽放夕阳之美！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）