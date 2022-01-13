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洛阳市处非办：警惕以预订养老公寓为名的集资诈骗陷阱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.07 10:16

　　近日，最高检发布一批打击整治养老诈骗犯罪典型案例，其中一例以预订养老公寓床位为名向老年人非法集资1.36亿元。市处非办工作人员提醒我市广大老年人，警惕此类陷阱，以免上当受骗。

　　●案例

　　最高检此次公布的典型案例“曹某铭集资诈骗案”(也被称为“爱晚系”非法集资案)中，通过养老地产、理财、艺术品投资、互联网电商及背后500余家关联公司，案件主犯曹某铭以居家养老服务为幌子，许诺给付年化收益率为8%~36%的高额回报，编织了一张名为“爱晚系”的商业巨网，5年多疯狂吸储132亿元。

　　根据最高检公布的案情，曹某铭将集资款主要用于支付集资参与人的本息，支付高管高额薪酬、奖金及销售团队薪酬、提成，个人支配使用、挥霍消费等，少部分用于对外投资。曹某铭因担心资金链断裂，大量转移、隐匿资产，销毁、掩藏证据后逃往国外。案发时，给集资参与人造成本金损失46.98亿余元。

　　除此之外，此次最高检公布的6个案例覆盖了投资养老产业、预订养老公寓、销售收藏品、提供老年人诊疗服务、代办“养老抚恤金”等多种养老诈骗典型手段，涉及集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、侵犯公民个人信息罪等涉养老诈骗相关罪名。

　　●解析

　　市处非办工作人员介绍，当前针对老年人的集资诈骗主要表现为以下几种形式：先以小恩小惠、亲情关怀吸引关注、骗取信任，再通过虚假夸大宣传、高额回报承诺等骗取大额财物；打着养老政策、前沿科技、金融创新等旗号，利用老年人接触不多的新概念、新名词塑造“政府支持”“经营正规”“前景无限”等假象，对老年人迷惑性不断增强；利用非法获取的公民个人信息，有针对性编排话术、编造产品或项目，实施精准诈骗；利用非法互联网广泛引流，利用非法支付平台迅速汇聚、转移资金。

　　●提醒

　　市处非办工作人员提醒，这些案例的共同特点是利用老年人的身心特点实施诈骗。面对形形色色的骗术，广大老年人一定要保持清醒的头脑，不贪图小利，不轻信他人，牢记世上“没有免费的午餐”，打消“用小钱赚大钱”“吃小亏赚大便宜”“不劳而获”的念头，平时多关注报纸、电视等新闻媒体，提升法治意识、妥善保管个人信息，对陌生人保持警惕心理，以免上当受骗。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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