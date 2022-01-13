洛阳“体育大游园”来啦！冰壶、射箭、投壶等10个项目免费玩

记者6日从洛阳市体育局获悉，7月9日至7月11日，2022年洛阳市“体育大游园”活动将在洛阳市体育中心举行，主办方精心准备了10项兼具娱乐和健身的项目，供广大市民免费体验。完成项目后，还有奖品领取，欢迎广大市民积极参与。

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记者6日从洛阳市体育局获悉，7月9日至7月11日，2022年洛阳市“体育大游园”活动将在洛阳市体育中心举行，主办方精心准备了10项兼具娱乐和健身的项目，供广大市民免费体验。完成项目后，还有奖品领取，欢迎广大市民积极参与。

此次“体育大游园”活动由洛阳市体育局主办，设置挑战类项目、亲子类项目、武术展示等内容。

其中，挑战类项目有6个，分别为冰壶挑战、百发百中挑战赛(投壶)、神射手挑战赛(软箭)、轮滑挑战赛、毽球踢准赛、网球挑战赛。亲子类项目有4个，分别为飞盘体验、跳绳挑战、乒乓球运球挑战、滑板互动。

主办方介绍，活动现场，市民可在专业教练员的指导下亲身体验飞盘、冰壶、滑板等新兴运动，了解掌握这些项目的小窍门。市民可在活动现场直接免费报名参与，在每个项目的签到处领取签到记录卡。按照规则完成项目并在验证区域接受验证后，签到记录卡上会留下一个完赛证明(印章)，然后再进入下一个项目的挑战环节。完成8个以上项目的市民，可获得奖品。