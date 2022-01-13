洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳“体育大游园”来啦！冰壶、射箭、投壶等10个项目免费玩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.06 18:03

资料图

　　记者6日从洛阳市体育局获悉，7月9日至7月11日，2022年洛阳市“体育大游园”活动将在洛阳市体育中心举行，主办方精心准备了10项兼具娱乐和健身的项目，供广大市民免费体验。完成项目后，还有奖品领取，欢迎广大市民积极参与。

　　此次“体育大游园”活动由洛阳市体育局主办，设置挑战类项目、亲子类项目、武术展示等内容。

　　其中，挑战类项目有6个，分别为冰壶挑战、百发百中挑战赛(投壶)、神射手挑战赛(软箭)、轮滑挑战赛、毽球踢准赛、网球挑战赛。亲子类项目有4个，分别为飞盘体验、跳绳挑战、乒乓球运球挑战、滑板互动。

　　主办方介绍，活动现场，市民可在专业教练员的指导下亲身体验飞盘、冰壶、滑板等新兴运动，了解掌握这些项目的小窍门。市民可在活动现场直接免费报名参与，在每个项目的签到处领取签到记录卡。按照规则完成项目并在验证区域接受验证后，签到记录卡上会留下一个完赛证明(印章)，然后再进入下一个项目的挑战环节。完成8个以上项目的市民，可获得奖品。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
        寻味伊河渡，美食继续尝。上周，记者向您推荐了在市区难觅的粉汤，今天，向您推荐色泽鲜亮、食材丰富、美味...
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
    		•
    		 
    新闻排行
  • 全省第五期“三个一批”项目建设活动...
  • 洛阳签约项目47个 吸引一批风口产业项...
  • 楼阳生到洛阳LYC轴承有限公司调研
  • 洛阳市两所高校入选河南省国际化特色...
  • 降雨最集中的时候还未到 需继续提高警惕
  • 洛阳市与省科技厅、省科学院举行2022...
  • 河南科技大学肿瘤医院建成投用 老城区...
  • 个别居民拖欠水费 为啥整栋居民楼停水
  • 未完工的云冈最大洞窟暗藏石窟开凿技...
  • 若爱车故障与油品质量有关 谁来举证
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    “箱”遇美好 点亮洛城...
    宜阳县花果山乡碾沟村...
    洛龙区佃庄镇：插秧忙...
    汝阳县内埠镇马坡村：...
    精彩热帖

    初到老君山

    荷花

    清心

    涧西三岔口社区
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605