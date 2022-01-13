洛阳首个知识产权综合服务窗口设立

6日，记者从洛阳自贸综合服务中心政务大厅获悉，洛阳首个知识产权综合服务窗口当日在此正式设立，可实现20余项涉及专利、商标、版权业务的“一站办结”，加速将创新“关键变量”转化为城市高质量发展的“最大增量”。

6日，记者从洛阳自贸综合服务中心政务大厅获悉，洛阳首个知识产权综合服务窗口当日在此正式设立，可实现20余项涉及专利、商标、版权业务的“一站办结”，加速将创新“关键变量”转化为城市高质量发展的“最大增量”。

该窗口位于政务大厅一楼A13号位置，是依托洛阳市智能设备制造产业知识产权运营中心成立，围绕洛阳风口产业发展实际需求，面向全市创新创业主体和社会民众打造的知识产权“一站式”服务平台，目前可提供专利申请、专利技术检索、专利许可和转让，商标注册、续展、转让、变更等，计算机著作权登记、作品著作权登记等服务。

窗口成立当日，家住高新区的许女士便享受到了“一站办结”的便捷之处。经过窗口人员热情细致的介绍，原以为注册商标程序复杂的许女士打消了顾虑。“这下能够就近办理商标业务，方便我的咖啡厅后续发展，实在是太省心了。”许女士满意地说。

知识产权一头连着创新，一头连着市场，是创新成果向现实生产力转化的重要桥梁和纽带。自洛阳获批国家知识产权运营服务体系建设重点城市以来，洛阳自贸综合服务中心政务大厅不断围绕知识产权相关服务开展积极探索。

“此次窗口的顺利落地，可有效推动‘知本’变‘资本’，为进一步激发全市创新活力营造了良好氛围。”洛阳自贸综合服务中心政务大厅相关负责人表示。

下一步，洛阳自贸综合服务中心政务大厅将根据企业需求，有效利用现有公共服务资源，积极拓展业务范围，推动知识产权创造、保护、运用、管理“一条龙”服务，通过提供更加专业化系统化的知识产权公共服务，加速打造知识产权运营服务“洛阳模式”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 李盈）