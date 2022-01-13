洛龙区已打造44个“文化进社区”示范点【视频】

6日，记者从洛龙区创建办了解到，截至目前，洛龙区已打造完成打造44个“文化进社区”示范点，其中，开元路街道、古城街道、翠云路街道的所有社区已实现“文化进社区”示范点全覆盖。

6日，记者从洛龙区创建办了解到，截至目前，洛龙区已打造完成打造44个“文化进社区”示范点，其中，开元路街道、古城街道、翠云路街道的所有社区已实现“文化进社区”示范点全覆盖。

洛龙区创建办相关负责人介绍，今年以来，洛龙区通过“13332工作举措”(即围绕一个需求，建好三级阵地，用好三支队伍，开展三个活动，达到两个目的)整合基层社区各类文化阵地资源，开展“文化进社区”系列活动，下半年开始将逐步向城乡结合部、乡镇等偏远地区拓展覆盖。

“高效推进‘文化进社区’活动，关键就在让专业的人干专业的事。”该负责人表示，目前，洛龙区已协调10家文化专业院团与9个街道的20个社区完成意向签约，专业院团涵盖戏曲、书画、歌舞、球类、棋艺、健身等，后期，他们将与社区一起围绕群众需求，定期开展结对文化帮扶活动，为群众送上高品味的文化大餐，“这44个示范点，也将以榜样引领作用带动文化活动的全域开展，助力我市创建全国文明典范城市。”

这44个社区分别为：东方今典社区、英才社区、龙富社区、龙兴社区、龙祥社区、正大社区、龙祥东社区、宝龙社区、泉舜社区、中原康城社区、定鼎门社区、龙瑞社区、天元社区、龙泰社区、宜人社区、石油社区、红旗社区、镇北社区、皂角树社区、光合城社区、潘村社区、鸿儒社区、王庄社区、新村社区、大学城社区、国宝社区、田山社区、龙盛社区、龙城社区、河东社区、西草店社区、乐天社区、溢坡社区、龙丰社区、龙腾社区、狮子桥社区、郑村社区、石罢社区、太平社区、五郎庙社区、西军屯社区、东鸣鹤社区、东石桥社区、大郎庙社区。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 高亚辉 文/图/视频)