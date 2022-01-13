“文明洛阳大家谈”：文明出行彰显城市温度

如何做到安全文明出行？交警、城管、律师、社会学者、市民各有话说。今日上午，在兴洛湖畔的洛龙区新时代文明实践中心，由洛阳市创建办、洛阳市文明办、洛阳日报社联合推出的访谈活动“文明洛阳大家谈 和谐社会面对面”与大家见面。

如何做到安全文明出行？交警、城管、律师、社会学者、市民各有话说。今日上午，在兴洛湖畔的洛龙区新时代文明实践中心，由洛阳市创建办、洛阳市文明办、洛阳日报社联合推出的访谈活动“文明洛阳大家谈和谐社会面对面”与大家见面。

首期推出的话题是“文明出行”，对于这一和大家日常生活息息相关的话题，来自洛阳市公安局交警支队、洛阳市城市管理局停车秩序执法大队等部门相关负责人与律师、社会学者、市民代表等，一起进行了深入探讨。

洛阳市公安局交警支队民警蔡思远呼吁大家一定要遵守交通规则，安全文明出行、杜绝交通陋习。他说，常见的交通陋习比如过马路时不走斑马线或人行过街设施，非机动车与机动车不“各行其道”，以及行驶时接打电话、不佩戴安全头盔等。杜绝这些陋习，在保障个人的出行安全的同时，也可以彰显城市的文明力量。

“文明停车也是文明出行重要的一部分。”洛阳市城市管理局停车秩序执法大队负责人李峰说，停车乱、停车难是大家普遍关心的问题，针对这一痛点，一方面需增加停车供给，2019年至今，我市平均每年新增1万余个停车泊位、新建40余个公共停车场。此外，市政府院内还错时提供200余个停车泊位供周边居民使用，这些措施都为解决大家停车问题提供了保障基础。

“最重要的还是要提高文明停车意识。”李峰说，近日市城市管理局出台了首次轻微违停免罚等措施，用弹性的举措引导车主停车入位、规范停车，也希望广大车主文明停车，为我市创建全国文明典范城市添砖加瓦。