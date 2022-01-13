点赞！洛阳14个科技创新项目获中央资金支持

记者6日从洛阳市科技局获悉，经单位申报、主管部门推荐、专家评审等程序，省科技厅公布了2022年河南省中央引导地方科技发展资金拟支持项目名单，全省共134个项目，洛阳有14个项目入选，占全省10.4%。

记者6日从洛阳市科技局获悉，经单位申报、主管部门推荐、专家评审等程序，省科技厅公布了2022年河南省中央引导地方科技发展资金拟支持项目名单，全省共134个项目，洛阳有14个项目入选，占全省10.4%。

根据安排，2022年度河南省中央引导地方科技发展资金主要围绕省委省政府重大战略部署，聚焦“六个一流”重大科技需求，重点支持科技成果转移转化(乡村振兴)、跨区域研发合作(含自由探索类)等方面的项目。其中，科技成果转移转化项目主要聚焦区域特色或重点产业，支持公益属性明显、引导带动作用突出、有效提升产业创新能力、惠及人民群众广泛的科技成果转化示范项目。跨区域研发合作(含自由探索类)项目重点支持围绕省委省政府确定的十大新兴产业和六大战略支柱产业，聚焦解决省内企业、产业发展亟待解决的卡脖子关键核心技术、重大前沿技术、关键核心零部件等重大创新需求，与境内外单位开展区域合作、联合研发的项目。

记者了解到，洛阳此次入选的项目包括普莱柯生物工程股份有限公司申报的两种重要畜禽灭活疫苗成果转化项目、中航光电科技股份有限公司申报的田湾堆顶电缆及连接器组件国产化研制等8个科技成果转移转化项目，中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司申报的超高温热障涂层及应用技术研究、洛阳双瑞精铸钛业有限公司申报的高端民用精密钛带制备技术研究及产业化等6个跨区域研发合作(含自由探索类)项目，围绕智能装备制造、电子信息、新材料、新能源、生物医药和大健康、人工智能等重点风口产业，均代表了我市科技创新领域的最新成果。在中央资金的大力支持下，项目的加速实施将助力洛阳加快建设特色鲜明的高水平国家创新型城市。