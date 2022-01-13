栾川县白土镇马庵社区：“小积分”激发基层治理新活力

“三道沟组尚妮家第二季度积分101分，上安组董建伟第二季度积分93分，下安组赵文献第二季度积分78分……”近日，栾川县白土镇马庵社区公布了第二季度群众积分“星级榜”。

“三道沟组尚妮家第二季度积分101分，上安组董建伟第二季度积分93分，下安组赵文献第二季度积分78分……”近日，栾川县白土镇马庵社区公布了第二季度群众积分“星级榜”。 “三道沟组尚妮家第二季度积分101分，上安组董建伟第二季度积分93分，下安组赵文献第二季度积分78分……”近日，栾川县白土镇马庵社区公布了第二季度群众积分“星级榜”。 今年以来，白土镇马庵社区党支部在“五星”支部创建中积极推行群众积分化管理，对照“五星”支部创建星型，设置“爱党护村星”“遵规守法星”“乡风文明星”“人居环境星”“勤劳致富星”，每季度评选公示一次“五星”家庭，通过“五星”家庭创建提升社区治理精细化水平，助力“五星”支部创建。 今年第二季度，马庵社区评选出“五星”家庭20户，“四星”家庭32户，通过群众积分化管理，社区居民投身基层治理的积极性进一步增强，参加环境清洁、尊老爱幼等志愿服务的人更多，激发了基层治理活力新活力。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张咪咪 文/图)