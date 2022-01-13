洛阳22岁智障男子走失 家属急盼好心人提供线索

6日中午，家住洛阳市西工区的王先生向记者反映，当日上午，他的儿子在西工区纱厂路十字路口附近走失，虽已报警，并发动亲戚、朋友四处寻找，但一直不见踪迹。

走失者小王 （图片由王先生提供）

6日中午，家住洛阳市西工区的王先生向记者反映，当日上午，他的儿子在西工区纱厂路十字路口附近走失，虽已报警，并发动亲戚、朋友四处寻找，但一直不见踪迹。

“儿子有智力残疾，至今生活不能自理。之前就走失过好几次，有时候还会坐公交车往远处跑。拜托大家，如果看见，一定要联系我们。”王先生说，小王今年22岁，身高1.75米，光头，最明显特征是两颗大门牙缺失，走失的时候上身穿绿领灰色上衣，下身穿花短裤，脚穿黑色运动鞋。

“我们现在非常担心他的安危。”王先生说，如果有人看到小王，请拨打110提供线索或者直接联系小王妈妈电话15896520586，小王爸爸电话13525970560。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)