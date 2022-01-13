暑期，洛龙区这些学校体育场地对外开放

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：学校已经放暑假了，洛龙区的学校体育场地能对外开放吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：学校已经放暑假了，洛龙区的学校体育场地能对外开放吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：学校已经放暑假了，洛龙区的学校体育场地能对外开放吗？
洛龙区教体局回复：中小学义务教育阶段学校暑假放假时间是7月3日，洛龙区对外开放的学校在暑假期间正常开放。如遇学生假期在校开展活动，首先将保证学生的正常学习和活动，学校运动场地将暂停对外开放，若无活动学校场地会正常对市民开放。>>>点击查看原帖
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4月16日，洛龙区学校体育场地面向社会免费开放启动仪式举行，宣布16所中小学校向社会开放。这16所中小学校具体如下：
洛龙区广利街小学
洛龙区定鼎门小学
北京第二实验小学洛阳分校
洛龙区第一实验小学
洛龙区龙城双语小学
洛龙区太康东路小学
河南师范大学附属洛阳中学
洛龙区第一初级中学
洛龙区古城中学
洛阳市第一高级中学附属小学
洛阳市第一高级中学附属中学
洛龙区香山小学
洛龙区未来小学
洛龙区行知小学
洛龙区张衡街小学
洛龙区开元小学
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