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洛阳理工学院公开招聘辅导员25名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省人力资源和社会保障厅 2022.07.06 17:35

　　5日，河南省人力资源和社会保障厅网站发布《洛阳理工学院2022年公开招聘思想政治辅导员实施方案》，面向社会公开招聘思想政治辅导员25名，将为受聘用人员办理入编手续，其工资待遇按河南省事业单位有关规定执行。

　　招聘岗位、专业及人数

洛阳理工学院2022年公开招聘思想政治辅导员计划一览表

　　招聘条件

　　1.具有中华人民共和国国籍；

　　2.遵守国家宪法和法律；无违法犯罪记录；

　　3.具有良好的道德品行和良好的思想政治素质；

　　4.身心健康，具备岗位要求的身体条件；

　　5.中共党员（含预备党员），具有学生干部经历;

　　6.年龄30周岁以下（1992年1月1日以后出生）；

　　7.2020年、2021年、2022年毕业普通高等教育研究生并获得硕士及以上学位（含经教育部认证学历的海外留学回国研究生），第一学历须为普通高等教育本科毕业并获得学士学位。

　　报名和资格审查

　　所有岗位报名采用网上报名方式，请登录http://zhaopin.haedu.gov.cn/default.aspx?sid=18，进入“河南省属大中专学校教师招聘报名系统”进行报名，岗位报名时间为2022年7月14日至2022年7月16日18时止。报名成功后务请牢记登录密码，应聘者可凭此密码登录招聘系统查询个人相关信息。

　　考试

　　1.笔试。笔试满分100分，通过现场资格审查的人员应首先参加笔试，笔试内容为应聘岗位所需的公共知识及思想政治辅导员职业技能知识。笔试以闭卷方式进行，笔试成绩及排名在洛阳理工学院（https://www.lit.edu.cn）网站公布。

　　2.面试。面试人选根据笔试成绩，按各岗位拟招聘人数职位1:3的比例从高分到低分确定。面试采取实际操作、答辩等方式进行，满分100分。

　　公示与聘用

　　体检、考察合格人员即为拟聘用人员。经河南省人力资源和社会保障厅审核同意后，在河南省人力资源和社会保障厅网站和洛阳理工学院网站上进行公示，公示期7个工作日。公示期间，对反映的问题并经查实的，取消聘用资格。

　　经公示无异议的人员，凭《河南省人力资源和社会保障厅省直事业单位聘用人员通知》办理入编相关手续，其工资待遇按河南省事业单位有关规定执行。聘用人员实行试用期制度，试用期按有关规定执行。

>>>点击查看《洛阳理工学院2022年公开招聘思想政治辅导员实施方案》全文
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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