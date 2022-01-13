洛阳6家单位被认定为河南省巧媳妇创业就业工程示范基地

6日，记者从洛阳市妇联获悉，河南省巧媳妇创业就业工程示范基地认定名单公布，洛阳市共有6家单位上榜。 6日，记者从洛阳市妇联获悉，河南省巧媳妇创业就业工程示范基地认定名单公布，洛阳市共有6家单位上榜。 为推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，引领农村妇女投身乡村产业振兴，掌握一技之长，共同创造美好生活，省妇联、省商务厅、省文化和旅游厅新认定了一批巧媳妇创业就业工程示范基地，进一步发挥“巧媳妇”工程的引领示范和带头作用。此次洛阳市上榜的6家单位，来自手工制造、现代农业、电子商务、休闲农业和乡村旅游以及巾帼家政服务类多个领域。 具体名单如下： 洛阳富祥服饰箱包有限公司(手工制造类) 洛阳市川宇农业开发有限公司(现代农业类) 洛阳唯纯文化有限公司(电子商务类) 洛阳菘田农业开发有限公司(电子商务类) 洛阳马蹄泉旅游度假村有限公司(休闲农业和乡村旅游类) 洛阳市瀍河回族区南洋技能培训学校(巾帼家政服务类) （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 董翠翠 李利）