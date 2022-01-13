洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳6家单位被认定为河南省巧媳妇创业就业工程示范基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.06 15:55

　　6日，记者从洛阳市妇联获悉，河南省巧媳妇创业就业工程示范基地认定名单公布，洛阳市共有6家单位上榜。

　　为推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，引领农村妇女投身乡村产业振兴，掌握一技之长，共同创造美好生活，省妇联、省商务厅、省文化和旅游厅新认定了一批巧媳妇创业就业工程示范基地，进一步发挥“巧媳妇”工程的引领示范和带头作用。此次洛阳市上榜的6家单位，来自手工制造、现代农业、电子商务、休闲农业和乡村旅游以及巾帼家政服务类多个领域。

　　具体名单如下：

　　洛阳富祥服饰箱包有限公司(手工制造类)

　　洛阳市川宇农业开发有限公司(现代农业类)

　　洛阳唯纯文化有限公司(电子商务类)

　　洛阳菘田农业开发有限公司(电子商务类)

　　洛阳马蹄泉旅游度假村有限公司(休闲农业和乡村旅游类)

　　洛阳市瀍河回族区南洋技能培训学校(巾帼家政服务类)

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 董翠翠 李利）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
        寻味伊河渡，美食继续尝。上周，记者向您推荐了在市区难觅的粉汤，今天，向您推荐色泽鲜亮、食材丰富、美味...
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
    		•
    		 
    新闻排行
  • 全省第五期“三个一批”项目建设活动...
  • 洛阳签约项目47个 吸引一批风口产业项...
  • 楼阳生到洛阳LYC轴承有限公司调研
  • 湿地风光好 生态更惠民【组图+视频】
  • 注意！途经洛阳的多趟列车启动二次安...
  • 洛阳实施66个项目提升城市区排水防涝能力
  • 中德产业园二期项目加紧推进
  • 便民商超开进社区 居民乐享品质生活【...
  • 洛阳市两所高校入选河南省国际化特色...
  • 洛阳市与省科技厅、省科学院举行2022...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    “箱”遇美好 点亮洛城...
    宜阳县花果山乡碾沟村...
    洛龙区佃庄镇：插秧忙...
    汝阳县内埠镇马坡村：...
    精彩热帖

    初到老君山

    荷花

    清心

    涧西三岔口社区
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605