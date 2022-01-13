洛龙区龙瑞社区开办“家文化课堂” 免费帮居民带娃

5日下午，在洛阳市洛龙区龙瑞社区古城党群服务中心，20名小朋友正专心致志地上着国画课。知名画家常丽霞担任此次国画课的老师，手把手教习孩子们绘制常见的水果、蔬菜。不一会儿，一个个造型各异的草莓和辣椒便跃然纸上。
5日下午，在洛阳市洛龙区龙瑞社区古城党群服务中心，20名小朋友正专心致志地上着国画课。知名画家常丽霞担任此次国画课的老师，手把手教习孩子们绘制常见的水果、蔬菜。不一会儿，一个个造型各异的草莓和辣椒便跃然纸上。
5日下午，在洛阳市洛龙区龙瑞社区古城党群服务中心，20名小朋友正专心致志地上着国画课。知名画家常丽霞担任此次国画课的老师，手把手教习孩子们绘制常见的水果、蔬菜。不一会儿，一个个造型各异的草莓和辣椒便跃然纸上。
暑期来临，如何带娃成了家长们最忧心的问题。为解决社区群众的困扰，龙瑞社区B区开启了“家文化课堂”，为社区孩子免费提供书画、手工、音乐以及补习课程。
社区内的退休教师和企业职工志愿担任“班主任”，组织孩子们学习知识和技能。该社区还邀请书画名家进社区开课，免费为孩子们提供专业化教学，培养孩子们的兴趣爱好，提升综合素质。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 谢芳 朱利娟 文/图)
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