社区暑期托管，托起多彩假期

昨日上午，在洛龙区天元社区新时代文明实践站内，随着10余名青少年热情合唱《孤勇者》，天元社区“呵护未来 与爱同行”暑期托管班正式开班。

洛龙区天元社区：大学生志愿者“上岗”服务

昨日上午，在洛龙区天元社区新时代文明实践站内，随着10余名青少年热情合唱《孤勇者》，天元社区“呵护未来 与爱同行”暑期托管班正式开班。

领唱的志愿者是19岁的赵雅琦。赵雅琦说，她是洛阳师范学院学前教育专业的一名学生，家住天元社区的她，想利用暑期“做些有意义的事”，同时也希望多获得一些实践机会，所以主动报名成为志愿者。

天元社区党委书记王蕊介绍，目前该社区招募的大学生暑期托管志愿服务队已组建完成并正式“上岗”，共有21人。大学生志愿者将在唱歌、剪纸、书画、阅读等课程上助力社区开展暑期托管服务，志愿服务将按照相关标准换算成时间币存入社区“时间银行”，时间币达到一定数额后，可兑换生活用品、家庭服务等。

与往年不同的是，今年，天元社区大学生暑期托管志愿服务队的志愿者在完成预定任务后，还将获得一封由社区寄往所在高校的感谢信。此外，社区后续还将在大学生就业信息推荐、入党推荐等方面给予这些志愿者一定的暖心回馈。记者从洛龙区了解到，该志愿服务队也是洛龙区首支“上岗”的暑期托管志愿服务队。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 姚嘉慧）