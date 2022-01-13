降雨最集中的时候还未到 需继续提高警惕

今天白天，洛阳全区阴天转多云，有不均匀阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，西北风2级到3级，气温23℃到35℃。

昨天，洛阳多地遭遇强对流天气，尤其是早晨，市区下起瓢泼大雨，导致部分路段出现积水，给市民出行带来不便。

市气象台发布的雨情信息显示，昨天凌晨至上午，我市出现分布不均匀的阵雨，局部地区出现暴雨。5时至12时，全市平均降水量为3.4毫米。

频繁的雨水，潮湿，闷热……这种类似江南梅雨季的天气，近期在洛阳频繁上演。中国天气网气象分析师介绍，6月下旬以来，我国华北大部降水都较常年同期偏多，特别是华北中部、南部等地偏多1倍以上，而在华北东南部的部分地区甚至偏多2倍至4倍，局地4倍以上。

虽然今年华北雨来得比较早，6月下旬就有频繁降雨出现，但这只是今年汛期的前奏，气候标准上的华北雨季其实还没到来。根据国家气候中心预测，今年我国华北雨季于7月初开始，时间较常年(7月18日)明显偏早，雨量偏多，黄河流域中下游、海河流域、辽河流域降水较常年同期明显偏多，有较重汛情。

气象分析师介绍，今年华北雨季开启的具体时间还需后期判定，降雨最集中、最猛烈的时候还没到，需要继续提高警惕。

来看看洛阳最新天气预报。根据气象资料分析，7日到8日最高气温将升至37℃以上，局部达40℃；周后期受副高摆动影响，我市多局地阵雨或雷阵雨天气。

今天白天，洛阳全区阴天转多云，有不均匀阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，西北风2级到3级，气温23℃到35℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区晴天间多云，东南风2级到3级，气温22℃到37℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）