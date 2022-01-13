聋哑女孩迷路行至收费站 工作人员暖心救助

日前，聋哑女孩晓红(化名)和家人将一面写着“千里咫尺如亲人 就难扶困心连心”的锦旗送到二广高速瀍河收费站，并与收费站工作人员赵红欣、杨飞虎、万成敏合影留念。

日前，聋哑女孩晓红(化名)和家人将一面写着“千里咫尺如亲人 就难扶困心连心”的锦旗送到二广高速瀍河收费站，并与收费站工作人员赵红欣、杨飞虎、万成敏合影留念。

6月17日晚上9点半左右，赵红欣正在值班，突然看到收费站ETC车道上站着一个女孩，手里提着行李，神态疲惫。他上前询问情况，结果发现对方是一名聋哑人，无法交流，他随即将情况上报给领导万成敏和杨飞虎，后将女孩带至站区休息室。

赵红欣和同事通过写字与女孩沟通得知，对方名叫晓红，江西人，一个多月前，晓红为了见网友从老家来到洛阳，后来与网友不欢而散。晓红本想回老家，但因迷路误走到了收费站。

赵红欣等人了解了事情原委，拿来吃的、喝的给晓红，然后拨打110报警求助。民警到达现场，辗转联系到晓红的家人。随后，家属赶到洛阳，临走前特意给赵红欣等人送来一面锦旗，以表感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 冀红燕 实习生 裴梦梵）