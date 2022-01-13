含嘉仓是唐代最大、最重要的官仓，是隋唐时期中国南北漕运发达的见证。

含嘉仓是唐代最大、最重要的官仓，是隋唐时期中国南北漕运发达的见证。

含嘉仓遗址位于隋唐洛阳城宫城外东北隅、东城之北，即老城北关一带。隋代初建时为含嘉城，与隋大业元年营建东都同时。含嘉城正式作为大型粮仓应始于唐初，唐代统治者吸取了隋代回洛仓建于城外，易被战乱切断城内粮食供应的深刻教训，选在宫城的旁侧修筑了大型粮仓，以备不时之需时可确保城内粮食供给无忧。

20世纪70年代初，洛阳文物部门在配合洛阳铁路分局的基本建设时，在这里意外地发现了埋藏于地下的粮窖遗存，仓窖排列有序，形制较大，应属国家粮库；出土遗物的年代及纪年铭砖均为唐代，与文献记载唐代含嘉仓的方位基本相符。由此，根据仓窖出土位置、考古发掘与文献资料确定，该仓窖遗址即为唐代含嘉仓遗址。

含嘉仓城略呈南北长方形，东西宽615米，南北长725米，面积将近670亩，四面筑有夯土墙，有城门4座，即仓东门(东门)、仓中门或圆壁门(西门)、德猷门(北门)、含嘉门(南门)。仓城内有东西向和南北向大路各一条，将仓城分成4个部分。仓城西北部有一片无窖区，推测为管理机关所在地。在东北部和南半部，勘探出仓窖287座，东西成排，南北成行。从勘探发掘仓窖的排列情况推测，含嘉仓城内应有仓窖约400座。仓城的东南角是漕运码头，向东与瀍河、洛河相通，漕运是储粮的主要通道，经钻探，渠宽80米、深12米。

考古人员先后发掘了19座仓窖，其中9座出土有刻铭砖，砖上有唐代调露、长寿、天授、万岁通天、圣历等年号，记载着仓窖在仓城中的方位，储粮的品种、数量、来源、入窖年月、运输和管理人员的官职和姓名等。从铭砖的文字内容来看，含嘉仓有一套完整的管理系统，说明当时统治者对含嘉仓很重视。含嘉仓的储粮主要是当时华北地区运来的租粟和江南地区运来的租糙米。

含嘉仓在唐代前期的地位非常重要，代替洛口仓，成了全国最大的粮仓，还起着关东和关中之间漕米转运站的作用。史书记载，唐玄宗天宝八年(公元749年)，全国主要大型粮仓的储粮总数为12656620石，含嘉仓就有5833400石，占将近二分之一，是诸仓中规模最大的一个。由此可以看出，含嘉仓城内的粮食储量是惊人的。从出土铭砖上记载的各窖储粮数字来看，多的一万数千石，少的数千石。

其中，含嘉仓160号仓窖是含嘉仓遗址迄今发现的最完整、储量最大的仓窖遗存。160号仓窖位于仓城中，1972年经发掘清理，仓窖口呈圆形，直径11.1米、深6.2米，窖内堆积着大半窖的炭化谷物，推算当年储藏时的体量约有50万斤。如按已探出的287座仓窖数量计算，可知含嘉仓城规模之大、储粮之丰富。1988年，含嘉仓遗址作为隋唐洛阳城遗址的重要组成部分,被国务院公布为全国重点文物保护单位。

从发掘情况可以了解到，160号仓窖的窖底防潮措施，从下至上依次为：首先夯实窖底、壁；其次烘干窖底、壁；再次铺设“防潮层”，存储粮食；最后在地面上用很厚的稻草等搭建类似房屋的坡屋顶，避免雨雪对储粮的影响。中国古代这种修建地下粮窖的方法，不仅可以起到防潮防盗的作用，而且可以使粮食长时间储存。

如今，含嘉仓160号仓窖遗址周边已实施环境治理，重新修建了遗址保护展示陈列馆，对原址进行保护并对外开放，遗址保护展示条件大为改观。(王 阁)