手机失而复得 外地游客给洛阳民警点赞

暑假期间，游客难免会发生丢失物品的事情。昨日，记者从老城公安分局获悉，外地游客王女士的手机失而复得，她给洛阳民警点赞。

暑假期间，游客难免会发生丢失物品的事情。昨日，记者从老城公安分局获悉，外地游客王女士的手机失而复得，她给洛阳民警点赞。

2日20时许，王女士报警称，其手机在老城区一景区丢失。老城公安分局民警了解到，王女士来自新乡，趁着暑假和老公带着孩子来洛阳游玩。当日19时许，她和家人购买门票进入景区不久，发现手机不见了，怀疑落在了景区留言墙边的桌子上。

民警调取景区的监控发现，王女士的手机的确遗忘在桌子上，后被一名陌生女子捡走，该女子与家人是使用洛阳旅游年票进入景区的。

3日上午，民警通过洛阳旅游年票信息联系到捡走手机的女子。最终，该女子将手机送到景区保安室。手机失而复得，王女士为负责任的民警点赞。

民警提醒大家，外出游玩要多留心，随身物品若非必须使用，尽量放在包里；若发现贵重物品被盗或丢失，应第一时间报警求助。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李保宏）