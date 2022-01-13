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退休后，老年人怎样去结交新朋友
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.06 08:33

大家在一起交流“社交经”

　　●时间：7月5日

　　●地点：西工区市府院社区乐养居

　　●主持人：尹玉花市府院社区主任

　　●开场白：中国有一句老话：树老怕枯，人老怕孤。孤寂催人老，交朋友不再是年轻人的专利，中老年人也需要交朋友，获得社交满足感。退休后，老年人怎样去结交新朋友？当今社会，有很多人在社交方面游刃有余，还别说，一些中老年人的“社交经”很值得学习。

　　嘉宾出场

　　吴双玲：市府院社区居民，67岁

　　观点：在爱好中结交新友，带娃爱好两不误

　　退休后，我一直坚持跳舞，参与过牡丹文化节开幕式、洛阳市庆祝中国共产党成立100周年主题晚会等许多大型演出。在参加各类演出时，我结交了许多好朋友。我们一起练功、一起吃饭、一起比赛……这些经历丰富了我的退休生活。

　　我的一些邻居经常问我：“平时你生活这么丰富，不照看孙辈吗？”我的回答是：做好时间管理，带娃、爱好两不误。

　　我每天早上6点钟起床，为孙女做早餐，送她上学，接她下学。为了照看孙辈，我的爱好只能见缝插针进行：跳舞、学萨克斯。时间就像海绵里的水，我每天都会合理安排自己的时间，每天都自律充实。

　　平时，我还喜欢参加公益活动，我们的志愿团队获得过省级、市级许多荣誉。在志愿活动中，我结识了一群热爱公益事业的朋友，他们的爱心感染着我，让我更加热心公益。

　　我喜爱社交，在这个过程中，我结交朋友，大声欢笑，成为更好的自己。

　　李萍：市府院社区居民，67岁

　　观点：享受独处时光，寻找属于自己的美好

　　我喜欢安静，和热闹的社交活动相比，我平日里更喜欢一个人宅在家看电视、读报。

　　几年前，老伴儿走了，我不想给孩子添麻烦，就开始了独居生活。虽独居，但并不孤独，我把每天都安排得满满的：锻炼、读书、看电视、刷抖音……每天晚上，儿子、儿媳在家里吃饭，一家人围坐在一起欢笑不断，平凡的一天就这样过去了。

　　我平时喜欢跟着短视频学舞蹈，一个人跳起来很快活，通过舞蹈挥洒汗水，锻炼身体，精气神儿也变得越来越好。

　　我认为，对于老年人，社交是必需品，但根据自己的性格和喜好，安排好自己的生活更重要。我更享受独处，并在独处中找寻属于自己的美好。

　　于庆志：市府院社区居民，67岁

　　观点：交友不必强求，要有志同道合的朋友

　　我的爱好是我结交朋友的利器。我喜欢摄影、制作美篇。

　　有时一群朋友相约出游，我就是那个必不可少的人。我不仅能给大家拍照，每次还把照片制作成美篇发给大家。“被人夸总是令人愉悦的”，即便年近70，这些赞誉仍让我觉得自己还被需要。

　　我认为，对于中老年人来说，过去几十年里所树立起的三观，并非一朝一夕就能改变的，更何况上了年纪后，大家都难免会有些固执。因此，交友不必强求，选择与自己志同道合的朋友，心情愉悦地做喜欢的事，才是关键。

　　张美丽：市府院社区居民，68岁

　　观点：寻找共同话题、参与志愿活动是交友诀窍

　　我的女儿在上海住，每年夏天我都会去上海小住一段时间。我和老伴儿是“老漂族”，到了新地方后，往往会面临语言和生活习惯等方面的差异，但我有我的诀窍。

　　我之所以能够快速建立起新的交际网，有两个主要途径：一是与新邻居有共同话题，比如都是带孩子的老人，能聊得来；二是热心参与当地的志愿活动，或是跟新邻居有共同爱好，比如一起跳广场舞。

　　此外，还有一个很重要的方面，就是老年人在社交方面有丰富经验，而且注意谈话技巧。起初，我刚到上海时，小区里有许多带孩子的老年人，我跟人攀谈时总问对方籍贯，如果对方也是河南人，就会增加亲近感，我们很快就能熟络起来。

　　我的老伴儿比我更牛。在称呼方面，他特别注意，逢人就叫“老师”，“你尊重人家，人家自然也会尊重你”。而且他最喜欢用“咱”字跟人拉近距离。“咱闺女在哪儿上班呢？”“咱孙子长得真俊！”简单几句，就让对方愿意打开话匣子，下次再见时就又多了话题。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 实习生 李致 文/图）

　　专家点评

　　●涧西区社区咨询师、三级心理咨询师褚建东：

　　许多子女觉得给爸妈吃点好的，穿点好的，再让他们适当活动活动筋骨，他们就能健康长寿，但是科学家在对424名退休老人的身体状况进行长达6年的跟踪调查后发现，老人的社交关系与身体健康和心理健康有着密切的关系，拥有亲密朋友和亲属的数量越多，心理健康状况就越好。这些老人的社交经验，给一些中老年朋友提供了借鉴。对于老人来说，退休后更要加强社交活动，别自我封闭，多与人进行互动，可以下棋、打牌、跳舞，甚至参加志愿活动，通过广泛的社交活动，让身心更健康。作为子女，也应该多与父母交流，满足他们的社交需求，增强他们的生活幸福感。

　　《有啥说啥》栏目欢迎各社区和广大居民报名参与，并结合社区实际工作和居民实际需求提供话题，记者电话：15803797760。
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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