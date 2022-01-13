古人防暑消夏有妙招：玉枕纱厨凉初透 羽扇轻风惬意来

夏日暑气袭人，空调、冰箱、电扇可让人们凉爽。古人度夏不是一件容易的事，但亦有应对之策。近日，记者走进我市部分博物馆，探寻古人防暑消夏高招，感受高温之下享有的内心清凉。

宋三彩孩儿睡卧执莲枕

夏日暑气袭人，空调、冰箱、电扇可让人们凉爽。古人度夏不是一件容易的事，但亦有应对之策。近日，记者走进我市部分博物馆，探寻古人防暑消夏高招，感受高温之下享有的内心清凉。

瓷枕最早创烧于隋代 宋代成为防暑降温神器

中国是瓷器的故乡，瓷器是中国人必不可少的生活用具。瓷枕最早出现在隋代，唐代和宋元时期最为流行。洛阳博物馆陈列着各种各样的瓷枕，其中宋三彩孩儿睡卧执莲枕和三彩高圈足枕较为引人注目。

“宋代时期，由于瓷枕生产技术的提高和普及，瓷枕成为老百姓选择的防暑降温神器。”洛阳博物馆陈列部主任黄超说，一般来讲，瓷枕中间是空的，表面是釉面，两侧有小孔，空气可以流通，从而收到透气的效果。

李清照《醉花阴》载：“玉枕纱厨，半夜凉初透。”这里的玉枕指的就是瓷枕。黄超进一步解释，瓷枕最早创烧于隋代，唐代以后开始大量制作，宋代瓷枕已入寻常百姓家，成为老百姓防暑降温的神器。

宋三彩牡丹纹瓷枕

文史专家安锋介绍，在河洛地区，匠人们把牡丹雕刻在枕面上，赋予了瓷枕浓郁的河洛特色。比如，珍藏在洛阳博物馆的白釉珍珠地刻牡丹纹瓷枕、宋三彩牡丹纹瓷枕等，寄托着古人追求美好浪漫生活的情怀。