昨日下午，“关爱生命‘救’在身边”妇女应急救护公益培训活动走进洛阳日报报业集团。 昨日下午，“关爱生命‘救’在身边”妇女应急救护公益培训活动走进洛阳日报报业集团。 在活动现场，市红十字会青少年事业发展中心主任赵海峡普及了现场急救原理、心肺复苏、食道异物梗阻急救方法、AED使用方法等相关知识与技能实操，通过深入浅出的讲解和演示，帮助大家增强防灾避险意识，提升救护技能。 由市红十字会、市妇女联合会发起的“关爱生命‘救’在身边”妇女应急救护公益培训活动于6月启动，目前已开展公益性普及培训20多期，计划全年开展公益性普及培训和大型活动不少于100期，推进应急救护“进机关、进学校、进社区、进企业、进农村、进家庭”。(洛报融媒·洛阳网记者 肖姣姣/文 董格非/图)