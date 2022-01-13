昨日下午，“关爱生命‘救’在身边”妇女应急救护公益培训活动走进洛阳日报报业集团。
昨日下午，“关爱生命‘救’在身边”妇女应急救护公益培训活动走进洛阳日报报业集团。
昨日下午，“关爱生命‘救’在身边”妇女应急救护公益培训活动走进洛阳日报报业集团。
在活动现场，市红十字会青少年事业发展中心主任赵海峡普及了现场急救原理、心肺复苏、食道异物梗阻急救方法、AED使用方法等相关知识与技能实操，通过深入浅出的讲解和演示，帮助大家增强防灾避险意识，提升救护技能。
由市红十字会、市妇女联合会发起的“关爱生命‘救’在身边”妇女应急救护公益培训活动于6月启动，目前已开展公益性普及培训20多期，计划全年开展公益性普及培训和大型活动不少于100期，推进应急救护“进机关、进学校、进社区、进企业、进农村、进家庭”。(洛报融媒·洛阳网记者 肖姣姣/文 董格非/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605