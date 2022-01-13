逾238.8万人次收看“才聚洛阳 点亮梦想”全媒体直播活动

“形式新颖、诚意满满，更想回老家洛阳工作啦！”4日晚，看完“才聚洛阳 点亮梦想”全媒体直播活动，23岁的在读研究生王娜娜在微信朋友圈记录下自己激动的心情。

“形式新颖、诚意满满，更想回老家洛阳工作啦！”4日晚，看完“才聚洛阳 点亮梦想”全媒体直播活动，23岁的在读研究生王娜娜在微信朋友圈记录下自己激动的心情。

当晚8时许，由市委组织部、市委网信办主办的“才聚洛阳 点亮梦想”全媒体直播活动通过洛阳广播电视台，“精彩洛阳”官方微博、抖音号，“洛阳网”视频号、抖音号、快手号及中国青年报客户端，河南日报、河南广播电视台、大河报、东方今报、顶端新闻、大象新闻所属新媒体平台等进行直播，受到广大网友的广泛关注。据统计，收看直播活动的网友超过238.8万人次，视频点赞量超24.4万，留言互动1207条。

此次直播活动把“点亮梦想”作为贯穿整场节目的主线，从我市人才引育、创新创业、消费娱乐、安居保障等方面提炼体现洛阳城市特质和温度的5个核心词——“真诚”“活力”“亲和”“魅力”“梦想”，通过镜头全景式展现洛阳城市特质。整场直播活动采用网友喜闻乐见的综艺形式和表现手法，打造出沉浸式节目体验，同时邀请嘉宾深度解读洛阳人才政策，让大家切身体会到洛阳吸引人才的诚意和魄力。

生动有趣、内容丰富、互动性强……在直播过程中，不少网友留言点赞。“洛阳大舞台，欢迎有志人！”“为洛阳发展贡献才智！”“洛阳政策也太人性化了，大家好好把握机会吧！”“我学数学专业，有专业对口的工作吗？”网友积极留言，表达了对洛阳的好感和来洛发展欢欣鼓舞之情。

在直播中，我市还推出了直播带“岗”活动，正大集团洛阳正大食品有限公司、河南大张实业有限公司、河南通达电缆股份有限公司、阿特斯电力(洛阳)有限公司4家企业拿出多个待遇优厚职位，现场发布招聘信息，展示出招才引智的诚意。新颖的招聘形式，激发了网友应聘热情，大家纷纷通过直播平台留言，表达求职的强烈愿望。

“这次直播活动让青年更深入了解洛阳，进一步提升了对洛阳的好感度，让我们感觉到洛阳既历史悠久又活力四射，希望将来有合适的机会能来到洛阳工作，为洛阳发展贡献青春力量。”网友齐阳表示。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）