以产业集群重塑发展新优势

单丝不成线，独木不成林。力争到2025年全市新能源电池产业规模达到2000亿元、到2025年全市农机装备产业规模达到600亿元……最近，我市十大产业集群实施方案重磅出台。明晰主要目标、重点任务，绘制招商清单、产业链谱，翔实的部署不仅勾勒出产业成长的“时间表”，也为洛阳重塑产业新优势打开了新的想象空间。

单丝不成线，独木不成林。

力争到2025年全市新能源电池产业规模达到2000亿元、到2025年全市农机装备产业规模达到600亿元……最近，我市十大产业集群实施方案重磅出台。明晰主要目标、重点任务，绘制招商清单、产业链谱，翔实的部署不仅勾勒出产业成长的“时间表”，也为洛阳重塑产业新优势打开了新的想象空间。

产业集群，是产业现代化发展的主要形态，是产业实现跨越发展的必由之路，是决定地区产业竞争力乃至经济发展水平的战略性力量。就在昨日，从“加快提升产业集群核心竞争力”到“培育壮大先进产业集群”，再到就此提出攻克核心技术等六点要求，以洛阳为主会场举行的全省第五期“三个一批”项目建设活动上，立足“引领支撑河南高质量发展”的愿景，“产业集群”被着重提及，传递出加快培育产业集群的鲜明导向。

产业集群为何如此重要？相较分散的产业发展模式，其往往是上下游、左右链、大中小企业“扎堆”，有着抢眼的规模优势、配套优势和成本优势。对产业发展而言，这些优势就是核心竞争力，对城市来说，就是推动经济增长的硬核支撑。今天的洛阳，正致力建强副中心、形成增长极，向着万亿级经济总量目标迈进。实现这些目标，归根结底要靠经济实力的提升，要落到产业特别是产业集群上。跳出洛阳看产业，合肥之所以用14年时间实现GDP从千亿元到万亿元的大跨越，一大秘诀就在于聚焦“芯屏汽合”产业风口，打造2个5000亿级、8个千亿级产业集群。这启发我们，有一个个百亿级、千亿级产业集群充当“动力源”，才能跑出迈向“万亿级”的加速度。

从洛阳产业发展角度讲，这些年产业规模与质量固然有提升、有进步，但也面临“长长的问题清单”，不少产业仍处于产业链前端、价值链低端，仍存在缺链条、少龙头、散而乱等问题，这些无不制约着洛阳产业的整体竞争力，折损着疫情下的抗风险和抗冲击能力。今天，我们立足自身产业基础与禀赋，把握产业风口与产业规律，打造光电元器件等十大产业集群，就是要重构洛阳产业逻辑，围绕优势产业、龙头企业补链延链强链，让更多产品产业挺进产业链价值链中高端；就是要重塑洛阳产业生态，变“单打独斗”为“握指成拳”，以企业抱团发展提升产业的能级与韧性。

可以说，发展十大产业集群，不仅关乎着我们在全省发展大局中的地位、担当与作为，还关乎我们能否在激烈的产业竞争中抢占关键环、中高端，在激烈的区域竞争中赢得主动、赢得优势、赢得未来！

事实上，从前瞻谋划打基础储备479个“三个一批”产业项目，到紧盯龙头引“链主”成功牵手宁德时代等多家头部企业，再到锚定风口促转型助力万基等传统加工企业“迎风起舞”……近年来，围绕培育壮大产业集群，洛阳已经迈开步子、蹚出路子。十大产业集群培育提速，需要我们持续深度研究，真正弄清产业基础、关键项目、突出问题和定位目标，确保找准点、走对路；持续精准招商，依照十大产业“链谱”精准制定招商路线图，竭力招大引强；持续纵深助企，逐行业、逐企业、逐项目走访，逐链条、逐环节、逐产品分析，精准施策、靶向发力，推动十大产业集群在较短时间内做大做强。

“所有的成功，无不缘于平日的努力。”

咬定产业集群不放松，一步一个脚印，不遗余力把正确的事情做正确，我们就能以十大产业集群的强势崛起，重铸洛阳产业发展新的辉煌！（洛平）