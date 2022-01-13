楼阳生到洛阳LYC轴承有限公司调研

昨日，省委书记楼阳生到“万人助万企”活动包联企业洛阳LYC轴承有限公司调研，研究国企改革、产业集群发展、深化“万人助万企”活动等工作。

楼阳生到洛阳LYC轴承有限公司调研时强调

坚定信心坚定混改坚定创新

激发内生动力做强产业集群

昨日，省委书记楼阳生到“万人助万企”活动包联企业洛阳LYC轴承有限公司调研，研究国企改革、产业集群发展、深化“万人助万企”活动等工作。

洛轴始建于1954年，是国家“一五”时期重点建设项目，经过近70年的发展，已成为国内生产轴承产品尺寸最广、用途覆盖面最宽、品种最齐全的企业之一。楼阳生到精密轴承事业部察看产品生产线，在航空精密轴承重点实验室了解技术创新、产品研发、成果应用等情况。随后，楼阳生主持召开座谈会，听取洛轴生产经营、混改上市、发展规划等情况介绍。洛阳市汇报了轴承产业集群培育、重点项目建设推进情况，省直有关部门作了发言。

围绕产业升级、项目建设、技术改造等问题，楼阳生和大家深入讨论，帮助企业理思路、出主意、想办法、解难题。楼阳生指出，洛轴作为“共和国长子”，为我国工业体系建设、装备制造业发展作出了重要贡献。立足新发展阶段，构建新发展格局，洛轴发展面临的挑战前所未有，机遇也前所未有。要坚定信心，瞄准国内龙头、国际一流目标，下定决心、勇往直前，加强前瞻谋划，加快优势再造，不断提升企业核心竞争力，坚定向中高端、关键环迈进，引领带动轴承产业集群做强做大。要坚定混改，集聚整合优势生产要素，加快实施战略重组，进一步健全现代企业制度，完善法人治理结构，不断激发内生动力。要坚定创新，持续加大研发投入，注重引育人才团队，力争在关键核心技术等方面实现突破，把研发和中试、科研和学科、企业和高校院所有机结合起来，贯通产学研用，加快成果转化，为企业发展增势赋能。

楼阳生强调，服务企业就是服务发展大局，要把“万人助万企”活动作为推动高质量发展的长久之策，主动服务、精准服务、常态服务，真心实意为企业纾难解困，打造最优营商环境，让企业家安心经营、放心发展。要进一步细分产业、细化领域，围绕核心技术、核心材料、核心元器件、核心企业等，集聚资源、集成要素，建链延链、补链强链，构建更多具有核心竞争力的特色产业集群，为高质量发展积蓄新优势、增添新动能。

孙守刚、江凌、陈星参加调研。（《河南日报》记者 冯芸 马涛）