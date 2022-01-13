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洛阳市两所高校入选河南省国际化特色高校建设单位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.05 21:48

　　日前，河南省教育厅公布河南省国际化特色高校建设单位名单，全省共有25所高校入选，洛阳市共有两所高校上榜，分别为洛阳师范学院、洛阳职业技术学院。

　　据悉，“河南省国际化特色高校建设工程”于2021年12月启动，采取先建设、后评估的办法，经过学校自主申报、第三方机构评审等环节，最终确定25个建设单位。此次河南省国际化特色高校建设周期为3年，届时省教育厅将对获批的建设单位进行评估验收，最终认定全省国际化特色高校名单。预计到2025年，全省将建成15所国际合作与交流综合排名省内领先、部分指标达到国内先进水平、对全省高校起到示范引领作用的国际化特色高校。

　　记者从洛阳市两所上榜高校了解到，校方正在结合专家意见，在发挥本校特色的基础上，进一步完善国际化特色高校建设细则。目前，洛阳职业技术学院已先后与英国、意大利、新西兰等国家的20余家高校和教育机构建立合作关系，下一步，该校将重点打造洛阳职业技术学院新西兰“河洛学院”，全方位提升国际化教育水平。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 常书香 李婵娟）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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