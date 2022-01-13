洛阳签约项目47个 吸引一批风口产业项目在洛布局

氢能汽车、储能设备、锂电池材料、智能增材……5日上午，在全省第五期“三个一批”项目建设活动中，洛阳市新签约项目47个，吸引了一批高成长性的风口产业项目在洛布局。

氢能汽车、储能设备、锂电池材料、智能增材……5日上午，在全省第五期“三个一批”项目建设活动中，洛阳市新签约项目47个，吸引了一批高成长性的风口产业项目在洛布局。

洛阳市商务局相关负责人介绍，此次，经省商务厅筛选，我市共有47个项目纳入全省第五期“签约一批”项目，投资总额578.6亿元。从投资额度看，其中外资项目4个，投资总额50.2亿元；50亿元以上项目5个，投资总额305亿元；10亿元以上项目17个，投资总额473亿元。从项目种类看，先进装备制造业类21个，投资总额298.1亿元；新型材料类15个，投资总额216.2亿元；电子信息类5个，投资总额39.2亿元；节能环保类3个，投资总额9.5亿元；生物医药类2个，投资总额12亿元。从签约县区看，洛龙区、伊滨区各7个，伊川县、涧西区各5个，栾川县、新安县、偃师区各3个，宜阳县、汝阳县、洛宁县、孟津区、老城区、瀍河区各2个，嵩县、西工区各1个。从资金来源地看，环渤海地区引进项目9个，投资总额244.2亿元；长三角地区引进项目13个，投资总额128.5亿元；珠三角地区引进项目11个，投资总额96.6亿元。

这次全省“三个一批”活动主会场设在洛阳，我市8个具有行业示范带动意义的项目在主会场签约。

此次，高新区与东旭集团签署氢能汽车产业园项目投资额达100亿元，为此次我市签约的投资额最高的项目。该项目拟建设年产5000辆新能源专用车基地，以及车载和储能锂离子动力电池、制氢储氢加氢装备制造一体化、合成生物基新型高分子材料汽车零部件生产基地等项目，重点聚焦氢燃料电池、氢燃料发动机、制氢储氢加氢等产业链相关产品，加快洛阳氢燃料汽车产业布局，形成一套辐射河南省、中原城市群的氢燃料汽车产业研发及生产基地。