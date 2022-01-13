今年上半年，洛阳新增市场主体50801户

打造最优营商环境，充分激发市场生机活力。今日记者从洛阳市市场监管局获悉，今年上半年，全市扎实开展“促增量保市场主体”行动，新设各类市场主体50801户，实现时间任务“双过半”。目前，洛阳实有市场主体622133户，同比增长14.33%。

打造最优营商环境，充分激发市场生机活力。今日记者从洛阳市市场监管局获悉，今年上半年，全市扎实开展“促增量保市场主体”行动，新设各类市场主体50801户，实现时间任务“双过半”。目前，洛阳实有市场主体622133户，同比增长14.33%。

5日下午，位于市民之家的洛阳市市场监管局服务窗口，刚刚完成企业注册登记的市民王女士免费领到了一份“企业开办大礼包”，里面有营业执照正副本、企业公章一套四枚、银行预约通知单、发票及税控设备等。根据企业不同的开办需求，洛阳各级市场监管部门服务窗口均推出了“企业开办+N项服务”，分设企业开办高频常用服务事项ABCD四个套餐，综合窗口工作人员收取一套材料进行多部门流程联动办结，实现“一个窗口、一套材料、一个环节、一次办妥、一日办结”。

“以前我们换发新证，整理资料就需要1个多月的时间，这次只需要提供申请表和承诺书，2天就领到了新证。”金冠眼镜联盟路店相关负责人说。减流程、减材料、减时限，提交承诺书即可准营——4月1日起，洛阳在全省首个推行办理药械经营许可承诺制。市民办理药品零售企业、三类医疗器械经营(仅限经营隐形眼镜及零售药店器械专区)企业许可证延续业务时，只要合法合规经营且经营条件在许可有效期内未发生变化，作出承诺即可换发新证。