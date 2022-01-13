洛阳95岁离休教师：一年四季洗冷水澡 每天练习俯卧撑举哑铃【视频】

洛阳市老城区居民薛超今年95岁，他每天坚持健身锻炼一个半小时，能一口气做50多个俯卧撑，蹬骑行器20多分钟，挥舞哑铃100多下。因为常年锻炼，这位已过鲐背之年的老人至今仍能看到6块腹肌，令人称奇。

洛阳市老城区居民薛超今年95岁，他每天坚持健身锻炼一个半小时，能一口气做50多个俯卧撑，蹬骑行器20多分钟，挥舞哑铃100多下。因为常年锻炼，这位已过鲐背之年的老人至今仍能看到6块腹肌，令人称奇。

薛超老人说，每天早晨醒来后，他先在床上做50至60个俯卧撑，心中默念200下。大概耗时10分钟。然后洗个冷水澡。老人说，一年四季每天洗冷水澡的习惯，他已坚持了45年，所以一年到头几乎从不感冒。

蹬骑行器也是他每天完成的功课。在骑行的同时，他用手按摩头皮、转眼球，促进头部血液循环，保持头脑清醒、增强记忆力，达到明目的效果。