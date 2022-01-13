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108.68万人次！“清凉栾川，免票畅游”惠民活动圆满收官
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 全景栾川 2022.07.05 17:34
　　

“清凉栾川，免票畅游”惠民活动，

　　圆满收官啦！

　　很多人把十大景区全部游览了一遍！

　　您逛了几个景区呢？

　　活动自6月20日0时开启至7月3日24时落下帷幕，全县共接待游客108.68万人次，实现旅游综合收入6.61亿元，同比分别增长205.52%、195.09%，其中十大景区共接待游客55.66万人次，乡村旅游点共接待游客53.02万人次。全县文化和旅游市场安全平稳、有序运行，收获了游客们的无数赞誉。

　　“十大景区免门票”+“多种消费券” 双重大礼备受游客追捧

　　本次“清凉栾川，免票畅游”惠民活动，栾川县组织县域内所有国家4A级以上景区，老君山、鸡冠洞、重渡沟、竹海野生动物园、天河大峡谷、抱犊寨、养子沟、伏牛山滑雪度假乐园、龙峪湾、王府竹海共十家联合一起对河南居民全部免门票。同时，发放3000万元文旅消费券供游客免费领取，用于住宿、餐饮、加油、购物等，真可谓是实惠满满。

　　活动期间，栾川十家4A级以上景区均提前迎来了暑期小高潮，总预约人次达83万。根据数据分析，此次活动人均游览景区数3个以上，人均停留时间2天以上。很多游客非常高兴地说：“这些年去过很多地方，但是到了栾川，看到栾川全县10个景区一起免门票，说实话来一个小县城就能免门票去这么多景区，不仅在河南省内，在全国都是很少见的，太实惠了！孩子也放假了，带着老人孩子来能玩好几天，还不累，吃的也很美，玩的很开心，好久没有这么惬意的出游了，越来越喜欢这个小城了，以后会经常来。”

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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