2022年河南省校园足球“省长杯”赛在洛开赛【视频】

7月5日，2022年河南省校园足球“省长杯”暨校园足球夏令营最佳阵容选拔赛在洛阳市洛宁县拉开帷幕。

7月5日，2022年河南省校园足球“省长杯”暨校园足球夏令营最佳阵容选拔赛在洛阳市洛宁县拉开帷幕。

作为全省最高规格的校园足球赛事，本届比赛由河南省教育厅、河南省体育局主办，洛阳市教育局和洛宁县人民政府承办。来自全省17个省辖市和济源示范区、10个直管县的127支冠军球队，2314名足球小将驰骋绿茵，一展球技。

比赛为期21天，设小学男女组、初中男女组、高中男女组，以及直管县(市)初中组、高中男子组共8个组别，参赛的足球队将在洛宁县6个赛区展开角逐。

赛事主办方介绍，这是河南省校园足球“省长杯”赛自2015年举办以来，首次在县区举办。作为赛事承办方，近年来，洛宁县把校园足球作为扩大足球人口规模、夯实足球人才根基的基础工作，先后投资4600万元建设61块草坪足球场，覆盖了全部18个乡镇，达到每万人平均拥有足球场地的数量超过1块。目前，该县共有全国青少年足球特色学校53所，实现了足球队校校有、班班建，保证了大部分学生能参与足球活动，初步形成了“以普及为导向、以教学为关键、以赛事为支撑”的校园足球发展格局。