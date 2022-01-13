2022年公务员省考笔试9日开考 洛阳发布重要提醒

5日，记者从洛阳市人事考试中心获悉，河南省2022年统一考试录用公务员和公开遴选公务员笔试将在9日至10日举行。

5日，记者从洛阳市人事考试中心获悉，河南省2022年统一考试录用公务员和公开遴选公务员笔试将在9日至10日举行。关于准考证打印、考点分布、疫情防控要求等，洛阳市公务员局、洛阳市人社局联合发布提醒。

据了解，今年洛阳市共计划考录公务员654名，遴选公务员39名，参加考生37319名，是历年来参加笔试人数最多的一次。全市共设置30个考点，1246个考场，以及40个备用考场。

【考试时间及科目】

●河南省2022年统一考试录用公务员(洛阳考区)

7月9日上午9：00—11：00行政职业能力测验

7月9日下午2：00—4：30申论

7月10日上午9：00—11：00公安专业科目

●2022年洛阳市市直机关公开遴选公务员

7月10日上午9：00—11：30综合能力

【准考证打印】

●打印时间

2022年7月4日9:00至7月8日18:00

●打印网站

洛阳人事考试网

●注意事项

1.考生打印准考证后，如发现姓名、身份证号等信息有误，请及时与0379-69933807联系。

2.使用A4纸打印准考证，黑白、彩色均可；妥善保管，以备后期使用。