2021年河南省汉字大赛获奖名单公布 洛阳多名师生获奖

近日，河南省教育厅公布“2021年河南省汉字大赛”获奖名单，洛阳多名学生和教师获奖。

近日，河南省教育厅公布“2021年河南省汉字大赛”获奖名单，洛阳多名学生和教师获奖。

5月19日至22日，2021年河南省汉字大赛决赛在线上举行。经专家评审，共有220人获小学组奖项、194人获中学组奖项、382人获高校组奖项、116人获教师组奖项、313人获得讲汉字小学组奖项、61人获得讲汉字教师组奖项，另有52所学校获得“河南省汉字大赛推广示范基地”荣誉称号。

记者整理了洛阳获奖学生及老师名单，快来看看都有谁——

2021河南省汉字大赛获奖名单(洛阳获奖学生及老师)

小学组

二等奖：

王子涵 洛阳市老城区第一小学

周新杰 北京第二实验小学洛阳分校

三等奖：

丁钦瑞 洛阳市老城区第一小学

邓思成 洛阳市第五十六中学

姚懿轩 洛阳市第五十六中学

杨泽远 洛阳涧西区景华实验小学

最佳辅导老师：

王欢欢 洛阳市老城区第一小学

赵巾歌 北京第二实验小学洛阳分校

优秀辅导老师：

李静 洛阳市第五十六中

汪月静 洛阳涧西区景华实验小学

中学组

一等奖：

武于晴 洛阳外国语学校

刘豫洋 洛阳市洛龙区龙城双语初级中学

阮泽喻 洛阳市洛龙区龙城双语初级中学

二等奖：

张歆笛 洛阳外国语学校

魏子贺 洛阳市东方第二中学

魏义淘 洛阳地矿双语学校

最佳辅导老师：

谢利卿 洛阳外国语学校

李岳冉 洛阳市洛龙区龙城双语初级中学

徐莉莉 洛阳市东方第二中学

赵峥峥 洛阳地矿双语学校

高校组

二等奖：

王宇 洛阳科技职业学院

陈笑寒 洛阳科技职业学院

三等奖：

徐其鑫 洛阳科技职业学院

张佳 河南科技大学

洪新茹 洛阳职业技术学院

楚亚蕾 洛阳职业技术学院

任飘然 河南科技大学

范佳浩 洛阳科技职业学院

陈紫璐 河南科技大学

段雨晗 洛阳职业技术学院

赵晓静 洛阳师范学院

最佳辅导老师：

张汉中 洛阳科技职业学院

王巧丽 洛阳科技职业学院

优秀辅导老师：

王蓉 河南科技大学

赵康迪 河南科技大学

侯佳利 洛阳师范学院

范晨星 洛阳师范学院

赵西 洛阳职业技术学院

何欢欢 洛阳职业技术学院

教师组

一等奖：

李建鸽 洛阳市涧西区青岛路小学

王志卓 洛阳市涧西区东方第三小学

二等奖：

马占原 洛阳市老城区第一小学

徐晓娟 洛阳市伊滨区第二实验小学

王文贞 洛阳外国语学校

三等奖：

贺艳萍 洛阳市涧西区景华实验小学