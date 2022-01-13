每周两次！洛阳市图书馆举行暑期研学系列活动

你了解汉字的起源吗？你知道金石传拓技艺吗？5日上午，洛阳市图书馆举行了一场主题为“让书写在古籍里的文字活起来”的暑期研学系列活动。

你了解汉字的起源吗？你知道金石传拓技艺吗？5日上午，洛阳市图书馆举行了一场主题为“让书写在古籍里的文字活起来”的暑期研学系列活动。

在图书馆工作人员的引导下，30多名孩子近距离参观古籍书库，感受中华传统文化魅力；进入古籍阅览室进行《我们的汉字》导读，了解文字起源发展过程。在互动体验环节，专业老师现场为孩子们讲解金石传拓技艺，并邀请他们亲手制作拓片，感受艺术之美。

记者从洛阳市图书馆了解到，为了丰富孩子们的暑期生活，更好发挥公共图书馆的社会教育职能，该馆启动暑期研学系列活动，7月至8月的每周二、周五上午，面向全市中小学生和幼儿园小朋友设置不同年龄段的特色内容，包括参观图书馆、绘本分享和延伸、红色经典系列、非遗系列、名著导读等，多角度、多层面帮助孩子们在研学过程中陶冶情操、增长见识，体验阅读的快乐，提高阅读兴趣。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/视频 通讯员 张炜)