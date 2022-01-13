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紧急提醒！洛阳市气象台发布暴雨黄色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.05 13:05

　　5日12时35分，洛阳市气象台发布暴雨黄色预警信号：

　　预计6小时内，洛阳市涧西区、西工区、瀍河区、老城区、洛龙区、伊滨区降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

　　防御指南：

　　1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作。

　　2.学校、幼儿园可提前或推迟上下学时间，确保学生、幼儿安全。

　　3.驾车出行要确保刹车、转向、雨刷等部件安全有效，遇到积水较深的路段，不要贸然涉水通过，车辆在涉水行驶中熄火，应在水位上涨前快速撤离，不要在车内等待救援。

　　4.行人要远离建筑工地临时围墙及建在山坡上的围墙等，警惕井盖、下水道、排污井，避开垂落的电线，不要触摸路灯灯杆或信号灯灯杆，避免漏电，不要在树下避雨。

　　5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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