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洛河沁润的宜阳，不一样！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.05 15:39

　　一座城、一个村，若有一条河贯穿而过，那么就会散发出独特的灵气和韵味。当下，提及宜阳，人们都会说“宜阳，不一样”。这在很大程度上，源于洛河水脉的沁润，才塑筑了宜居的城、美丽的村。

　　炎炎夏日，站在宜阳灵龙大桥上眺望洛河，水面波光粼粼，岸边花红柳绿。一河两岸，生态之美、城镇之美，发展的活力、人民的幸福感，都循着汩汩流淌的洛河舒展开去……

　　向山区溯游而上。洛河在宜阳有陈宅河、焦涧河、韩城河、柳泉河等18条流域面积超过30平方公里的小流域汇入。如今，经过“两清一护”治理之后，小流域河槽清朗平整、岸边堤路一体，自然流淌的涓涓细水与乡村风貌相映成趣。

　　向城市顺流而下。水延伸到哪里，路、绿、公园就跟进到哪里，让人们畅享滨水空间。洛水昌谷的游船随风荡漾，水上运动中心的赛艇训练惊险刺激，南北滨河快速路网串连起高楼林立的宜居新城、鳞次栉比的现代厂房，一幅人水和谐的生态画卷跃然眼前。

　　在宜阳，人们常用一句顺口溜来形容水系地貌特征——“三山六岭一分川，南山北岭中为滩，洛河东西全境穿”。洛河从上游洛宁出山，流经宜阳65公里，汇聚了南山北岭的绝大多数河流溪涧。

　　“洛河水系治理，一子落而全盘活。”宜阳县水利局副局长王绍海说。去年以来，宜阳落实市委关于小流域“两清一护”的部署要求，深刻汲取“7·20”暴雨灾害教训，全面展开以清淤、清障、护堤为主的洛河流域综合治理工程。

　　“对比治理前后，效果截然不同。”莲庄镇涧河村党支部书记刘向阳在焦涧河边长大，见证了这条小河的沧桑变化。看着眼前河滩平阔、堤防完整的焦涧河，刘向阳抚今追昔、感慨万千。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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