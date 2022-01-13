建设银行洛阳分行：多渠道纾困惠企 出实招力保民生

近期，市委召开经济运行调度会，专题研究促消费稳增长工作。会议明确指出，要加大金融扶持力度，引导银行机构积极发展普惠金融，加大对实体经济特别是受疫情严重影响行业的金融支持力度，更好支持市场主体纾困发展。

建设银行洛阳分行大力支持瀍河区发展

分行相关负责人到万基铝业调研

近期，市委召开经济运行调度会，专题研究促消费稳增长工作。会议明确指出，要加大金融扶持力度，引导银行机构积极发展普惠金融，加大对实体经济特别是受疫情严重影响行业的金融支持力度，更好支持市场主体纾困发展。要强力推进升规纳统工作，进一步解放思想，出台优惠措施，落实落细统计助理员等惠企举措，充分调动企业升规纳统的积极性和主动性，为全市经济稳运行稳增长作出更大贡献。

为帮助许多中小微企业解决在疫情影响下遭遇到的资金制约难题，建设银行洛阳分行成立专门领导小组，全面贯彻落实上级关于稳定经济的各项决策部署，助力稳住经济大盘工作，全力服务实体经济。

十项举措 彰显建行责任担当

加大金融支持力度。一是持续加大对制造业、绿色信贷、科技创新、基础设施、农业产业、保障性租赁住房等实体经济重点领域的信贷投放力度，对符合条件的客户和项目开辟授信审批绿色通道，倾力支持实体经济；二是加大对消费和生活服务行业的支持力度，积极支持住宿餐饮、文体娱乐、旅游、物流及交通运输等受疫情影响严重的行业企业的合规用款需求，不盲目抽贷、断贷、压贷；三是加强对进出口企业的融资支持，有序开展贸易融资、国外保函、跨境快贷，保障进出口企业的正常运营和资金需求。

全力加强重点项目支持保障。该行围绕市委市政府“建强副中心、形成增长极”工作主线，聚焦2022年省市重点项目、补短板“982”工程、“三个一批”项目等，持续加大对在建、续建重点项目的支持力度，加强多渠道资金支持和衔接。

全力支持疫情防控相关企业。该行一是全力满足疫情重点保供企业应急需求，迅速开展授信，尽早实现资金投放；二是充分满足疫情防控药品、医疗器械及相关物资的科研、生产、购销企业的信贷和资金周转需求；三是主动对接重点医院客户，全力保障医疗卫生企业融资需求。

积极参与地方政府债券谋划。该行成立地方政府专项债服务小组，与支行共同组成项目团队，积极对接各县区政府。

合理支持优质房地产企业发展。该行适度支持购房者的刚性需求和改善型需求，做好优质房地产项目支持，确保房地产贷款平稳、均衡、有序投放，助力房地产行业稳定发展；降低个人住房贷款的利率水平，完善拓展个人住房贷款线上服务场景和功能，做好相关金融服务。

积极助力青年友好型城市建设。该行深入推进住房租赁战略，持续支持长租房发展，加大保障性租赁住房支持力度，保障相关项目资金需求，助力洛阳青年友好型城市建设，持续提升新市民、青年人等群体住房保障水平。

降低融资成本支持企业发展。该行一是降低小企业客户融资成本，年化利率最低下调至3.7%；二是向大中型客户合理让利。

做好对受疫情影响企业柔性化帮扶。该行一是对客户偿债能力进行重检，对受疫情影响不能正常偿还本息的客户，帮助企业利用相关政策渡难关，防范化解该行信贷风险；二是做好分类处置，对于受疫情影响暂时性还款困难的大中型客户，通过调整期限、还款计划、结息周期等方式缓解客户还款压力，减轻企业负担。

以优质服务稳定老年客群。该行以亲老、适老网点改造为契机，打造适合老年人场景，提升老年人在该行网点的体验感，稳定老年客群在该行的资产留存。提升老年客群大厅日常服务，针对老年客群眼花、手抖、听不清、反应慢等特点提供专项服务。

加快建易贷经办网点申报。该行进一步降低建易贷单位准入门槛，联动支行重点加强优质公积金缴存单位的梳理，筛选“政府机构、事业单位、金融机构、卫生、教育、集团类客户”，上报省行准入，提升客群覆盖度；房金部继续加强业务培训及“一对一”业务指导，确保经办人员操作熟练，组织开展建易贷的营销推广，紧盯重点客户，加大贷款投放力度，确保业务量快速增加。

截至2022年5月底，该行今年办理延期金额7022.3万元，办理“无还本续贷”金额达到5.71亿元，有力地支持了实体经济和中小微企业的发展。此外，该行还创新金融产品，打通金融服务渠道，为企业注入再生动力。

个性业务 为实体经济纾困解难

2022年年初，新安县新城乐兴保健品店受疫情影响资金紧张，未能正常开业，临期贷款遇到临时性还款困难。建行新安县支行在疫情管控期间停工不停业，客户经理积极对接企业实控人，了解客户情况后，及时将实际情况反馈至分行普惠部，随后两天时间为企业办理了贷款延期。管控解除后，企业逐渐恢复经营，资金流稳定，两个月后归还了该行贷款，并对支行在疫情困难时期伸出援手深表感谢。

洛阳市某物流有限公司是较大的货物运输公司，业务范围覆盖周边各个县市及河南省周边城市。受疫情影响，客户的订单大部分无法及时开展，造成很大的损失，急需资金进行周转。该公司由于先前的贷款马上到期，只得向该行提出“无还本续贷”申请。

为实现“无还本续贷”及时进行，让压在客户身上的重担及时放下，该行周山支行客户经理和普惠金融部相关人员，加班加点为企业进行业务申报和材料收集，仅用两天时间就实现“无还本续贷”，同时也为客户发放了一笔信用贷款，展现了建行时速！

某汽车公司是一家主要从事越野房车研发设计与生产销售的高新技术民营企业。该公司以改装设计能力为技术核心，通过在各类型汽车底盘的基础上对上装部分进行专业化设计和改装，为客户提供多系列多型号的高端越野房车。近两年来，该客户业务增长性较好，潜力巨大，建设银行洛阳分行在调研走访中了解到该企业订单量激增，但受制于全球疫情影响，供应链供货周期延长，急需流动资金扩大生产规模。于是，该行迅速成立项目团队，根据企业实际经营情况，为企业量身制订综合服务方案，并于2022年4月为企业批复授信额度2000万元，有效地解决客户经营难题。

建设银行洛阳分行除了扩大普惠金融产品的适用范围，还专门为企业量身定制开通了“善担贷”业务、“善新贷”业务、“同舟易贷”业务、“善营贷”业务，为贯彻落实好中央、省委、市委提出的“疫情要防控、经济要稳住、发展要安全”要求，作出了国有大行应有的贡献。（赵彩艺 高雅伟 文/图）