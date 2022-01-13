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北京第二实验小学洛阳分校将配置床或垫子 方便学生午休
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.05 10:53

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：小学生正是长身体的关键时期，北京第二实验小学洛阳分校能否采取措施，给学生创造一个良好的午休条件？

　　洛龙区教体局回复：北京第二实验小学洛阳分校因地制宜，给每个学生准备了床或者垫子，方便孩子午休。由于疫情原因，供货一直未到位，预计下个学期学生能实现午休躺睡。

　　>>>点击查看原帖　⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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