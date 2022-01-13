孟津区：以“奶业振兴”带动乡村振兴

4日一早，在洛阳市孟津区生生乳业牧场里，工作人员在为奶牛们播放“晨间音乐”，一瓶瓶刚刚制作完成的酸奶已走下生产线，将被配送到千家万户……近年来，孟津区把发展奶业作为乡村振兴一大支柱产业，努力构筑洛阳市“奶业振兴”孟津高地，打造特色农业产业响亮名片。

现代化奶牛养殖基地

4日一早，在洛阳市孟津区生生乳业牧场里，工作人员在为奶牛们播放“晨间音乐”，一瓶瓶刚刚制作完成的酸奶已走下生产线，将被配送到千家万户……近年来，孟津区把发展奶业作为乡村振兴一大支柱产业，努力构筑洛阳市“奶业振兴”孟津高地，打造特色农业产业响亮名片。

“孟津区现存栏奶牛1.6万头，年产牛奶总量9.7万吨，年加工奶制品1.1万吨，奶业产值达5亿元，与国内知名乳企建立了稳定的合作关系。”孟津区农业农村局相关负责人说。截至目前，孟津区300头以上标准化奶牛养殖场10个，其中1000头以上标准化牧场2个，500头以上标准化牧场5个。今年年初，该区成功申报河南省2022—2024年奶业优势特色产业集群项目。

为推进传统畜牧业改造升级，孟津区充分发挥龙头企业带动作用，促进家庭分散养殖、小规模场点经营向规模化生产转变，助力畜牧产业群形成和发展。目前，孟津区已培育10家奶牛养殖龙头企业，其中以洛阳生生乳业和阿新奶业为代表的奶牛养殖与乳品加工销售企业，已成为省级重点农业产业化龙头企业。