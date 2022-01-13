洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

孟津区：以“奶业振兴”带动乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.05 10:52
现代化奶牛养殖基地

　　4日一早，在洛阳市孟津区生生乳业牧场里，工作人员在为奶牛们播放“晨间音乐”，一瓶瓶刚刚制作完成的酸奶已走下生产线，将被配送到千家万户……近年来，孟津区把发展奶业作为乡村振兴一大支柱产业，努力构筑洛阳市“奶业振兴”孟津高地，打造特色农业产业响亮名片。

　　“孟津区现存栏奶牛1.6万头，年产牛奶总量9.7万吨，年加工奶制品1.1万吨，奶业产值达5亿元，与国内知名乳企建立了稳定的合作关系。”孟津区农业农村局相关负责人说。截至目前，孟津区300头以上标准化奶牛养殖场10个，其中1000头以上标准化牧场2个，500头以上标准化牧场5个。今年年初，该区成功申报河南省2022—2024年奶业优势特色产业集群项目。

　　为推进传统畜牧业改造升级，孟津区充分发挥龙头企业带动作用，促进家庭分散养殖、小规模场点经营向规模化生产转变，助力畜牧产业群形成和发展。目前，孟津区已培育10家奶牛养殖龙头企业，其中以洛阳生生乳业和阿新奶业为代表的奶牛养殖与乳品加工销售企业，已成为省级重点农业产业化龙头企业。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
        伊水细煮“中国”味，伊河渡口美食多。洛阳八大汤之一的粉汤，在市区难觅踪迹，在伊滨区的伊河渡早茶街上，...
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    		•  
    新闻排行
  • 已扩散至4省14市！洛阳疾控紧急提醒
  • 壮观！小浪底“黄龙”飞泄【高清图集】
  • 抖音播放量超1000万 洛阳高颜值城管小...
  • 洛阳市委召开疫情防控工作专题会议
  • 到2025年，洛阳将推动高端轴承产业集...
  • 洛龙区二郎庙中街社区体育公园建成投...
  • 洛阳市将建成全国首家以高校命名的行...
  • 洛阳门诊共济家庭账户如何绑定？这份...
  • 洛阳抢抓文旅产业发展新风口 加快打造...
  • 洛阳市青年驿站逐步配套建设“青年之...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    “箱”遇美好 点亮洛城...
    宜阳县花果山乡碾沟村...
    洛龙区佃庄镇：插秧忙...
    汝阳县内埠镇马坡村：...
    精彩热帖

    初到老君山

    荷花

    清心

    燕鸥求偶
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605