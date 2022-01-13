东陡沟（机场路至邙岭大道段）排水系统建设工程全线贯通

7月4日，在老城区邙山镇土桥村西侧，洛阳市东陡沟(机场路至邙岭大道段)排水系统建设工程正在加紧推进，工人们正忙着铺设护坡、污水管道。目前，沟渠已实现全线贯通，初步具备行洪排涝功能。

7月4日，在老城区邙山镇土桥村西侧，洛阳市东陡沟(机场路至邙岭大道段)排水系统建设工程正在加紧推进，工人们正忙着铺设护坡、污水管道。目前，沟渠已实现全线贯通，初步具备行洪排涝功能。

东陡沟位于城市区西北部，承担着周山大道以东、王城大道以西、机场路以南、涧河以北区域约15平方千米的雨水收集排放功能。东陡沟本为自然冲沟，随着城市的发展，逐渐被建筑垃圾、生活垃圾填平，沿线区域的雨水不易排出。

为提升城市区排水防汛能力，该工程于今年4月正式启动。工程全长3027米，沟渠控制宽度42米，高度为7米，按照30年一遇排涝标准进行设计。

除行洪排涝功能外，该工程建设内容还包含截污工程、绿化工程、雨水工程等。以截污工程为例，以往，东陡沟两侧没有污水管道，周边区域产生的污水直接冲入沟内，影响环境。该工程将在沿线安装1800米的污水管道，将沿线的污水管道接入城市区污水管网，优化污水排放渠道。

在设计理念上，结合改建道路的性质和功能，绿化工程兼顾生态景观和周边环境的协调性，植物选择上充分考虑易于成活和养护，具备耐贫瘠、耐干旱、耐短期水淹等特点的植物品种。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 卢玉兴 石智卫 文/图）