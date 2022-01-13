城市提质焕活力——洛阳“建强副中心 形成增长极”见闻之二

城市的光荣与梦想，总是在一次次转型跨越中绽放。锚定“建强副中心、形成增长极”，洛阳提出城市提质“351”工作举措，聚焦打造平台型创新城市、全国文明典范城市和青年友好型城市“三大目标”，以交通枢纽建设工程、城市风貌提升工程、青年安居乐业工程、社区文明创建工程、城市治理工程“五大工程”为载体，通过深化城市规划建设管理体制改革激发城市发展活力。

编者按

洛阳是中原城市群副中心城市，在全省经济大盘中的地位举足轻重，省委、省政府高度重视洛阳副中心建设，并提出了“建强副中心、形成增长极”重要要求。

洛阳市按照中央、省委部署要求，立足实际，提出以产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”为抓手，统筹推进省委“十大战略”落实，以重点工作突破带动全局工作跃升，副中心建设呈现新气象、产业发展有了新突破、城乡建设展现新面貌。河南日报推出洛阳“建强副中心、形成增长极”见闻系列报道。

城市的光荣与梦想，总是在一次次转型跨越中绽放。

锚定“建强副中心、形成增长极”，洛阳提出城市提质“351”工作举措，聚焦打造平台型创新城市、全国文明典范城市和青年友好型城市“三大目标”，以交通枢纽建设工程、城市风貌提升工程、青年安居乐业工程、社区文明创建工程、城市治理工程“五大工程”为载体，通过深化城市规划建设管理体制改革激发城市发展活力。

强功能、建平台、提品质……洛阳，一个充满活力、富有魅力、极具吸引力的宜居宜业现代化城市，正成为聚合各类创新资源的“强磁场”。