求职最长给3年生活补贴，创业享百万担保贷款，居住最高给10万购房补贴……最近，洛阳围绕青年来洛创业就业“放大招”，出台包括生活、租房、培训等一系列补贴在内的13条硬举措，以真情实意与真金白银，为吸引青年“一起成长、共赢未来”再添一把火。

求职最长给3年生活补贴，创业享百万担保贷款，居住最高给10万购房补贴……最近，洛阳围绕青年来洛创业就业“放大招”，出台包括生活、租房、培训等一系列补贴在内的13条硬举措，以真情实意与真金白银，为吸引青年“一起成长、共赢未来”再添一把火。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。去年以来，洛阳以建设青年友好型城市刷新城市发展的标杆，大力实施产业平台聚才、青年就业创业、青年安居保障、社交消费赋能、城市活力提升5大工程，在一次次加码推进中，使“青年友好”越来越精准、越来越具体、越来越务实，用可感可触的好措施、好机会、好舞台，为青年来洛发展创造更优环境，全方位帮助青年在洛阳站稳脚跟、振翅高飞，激发青年和城市相互成就的动力。

青年就是活力，青年就是希望。今天，要在白热化的竞争中赢得更多青年青睐，空有激情召唤不行，必须更多关注青年的特点、需求和体验，拿出更多硬招实招，致力提升城市功能品质、就业创业生态、生活成长环境与青年人的契合度，不断提高城市对青年人才的吸引力，为“建强副中心、形成增长极”注入澎湃的青春力量！（洛平）