洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

有硬举措就有吸引力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.07.05 08:39

　　求职最长给3年生活补贴，创业享百万担保贷款，居住最高给10万购房补贴……最近，洛阳围绕青年来洛创业就业“放大招”，出台包括生活、租房、培训等一系列补贴在内的13条硬举措，以真情实意与真金白银，为吸引青年“一起成长、共赢未来”再添一把火。

　　青年因城市而聚，城市因青年而兴。去年以来，洛阳以建设青年友好型城市刷新城市发展的标杆，大力实施产业平台聚才、青年就业创业、青年安居保障、社交消费赋能、城市活力提升5大工程，在一次次加码推进中，使“青年友好”越来越精准、越来越具体、越来越务实，用可感可触的好措施、好机会、好舞台，为青年来洛发展创造更优环境，全方位帮助青年在洛阳站稳脚跟、振翅高飞，激发青年和城市相互成就的动力。

　　青年就是活力，青年就是希望。今天，要在白热化的竞争中赢得更多青年青睐，空有激情召唤不行，必须更多关注青年的特点、需求和体验，拿出更多硬招实招，致力提升城市功能品质、就业创业生态、生活成长环境与青年人的契合度，不断提高城市对青年人才的吸引力，为“建强副中心、形成增长极”注入澎湃的青春力量！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
        伊水细煮“中国”味，伊河渡口美食多。洛阳八大汤之一的粉汤，在市区难觅踪迹，在伊滨区的伊河渡早茶街上，...
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    		•  
    新闻排行
  • 已扩散至4省14市！洛阳疾控紧急提醒
  • 财政全供事业编！偃师区最新招教50名
  • 壮观！小浪底“黄龙”飞泄【高清图集】
  • 抖音播放量超1000万 洛阳高颜值城管小...
  • 洛阳市新型研发机构发展联盟正式启动
  • 洛阳市委召开疫情防控工作专题会议
  • @高校毕业生，我省“三支一扶”招募工...
  • 洛阳翠云峰森林公园将增设体育设施方...
  • 省直单位职工医保卡能在洛阳的药店使...
  • 高校毕业生在洛创业 最高可享受100万...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    “箱”遇美好 点亮洛城...
    宜阳县花果山乡碾沟村...
    洛龙区佃庄镇：插秧忙...
    汝阳县内埠镇马坡村：...
    精彩热帖

    初到老君山

    荷花

    清心

    燕鸥求偶
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605