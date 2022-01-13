昨日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)获悉，该企业研发的新型桥梁减隔震支座产品再次中标川藏铁路项目，用“洛阳创新”助力雪域天路“超级工程”建设。

双瑞特装支座产品用于建设中的川藏铁路(企业供图)

昨日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)获悉，该企业研发的新型桥梁减隔震支座产品再次中标川藏铁路项目，用“洛阳创新”助力雪域天路“超级工程”建设。

今年年初，双瑞特装成功中标川藏铁路雅安至林芝区间的先期开工段项目，取得2022年开门红。此次双瑞特装再次中标川藏铁路林芝至昌都、雅安至新都桥两区段工程，中标金额突破6000万元，充分彰显了双瑞特装在减隔震支座市场上的雄厚实力。

川藏铁路地处全球地形起伏最大、气候条件最恶劣、内外动力地质作用最强烈、地质灾害极端频发的“地球第三极”青藏高原东南缘，可谓世界上建设和运营难度最大的铁路工程。

为满足川藏铁路桥梁减震抗震设计要求，双瑞特装组建川藏铁路专项组，历经3年多时间，围绕桥梁设计、地震参数、减隔震需求进行集成创新，同时开展多轮次抗震分析、减隔震体系方案对比、样件制造和验证等工作，成功研制出的新型桥梁减隔震支座，具有性能稳定、阻尼比高、减隔震性能优异、地震方向适应性强等优点。

“以再次中标为契机，我们将进一步强化央企担当，精心组织技术对接和生产制造，以高品质的产品和最优质的服务支持川藏铁路建设。”双瑞特装相关负责人表示。

作为国内最早开展减隔震技术研究和工程推广应用的央企，双瑞特装将继续深度参与国家重大工程，持续推动我国桥梁减隔震支撑体系技术进步和技术革新，不断为洛阳经济高质量发展增添创新动能。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦 王澍 李新)