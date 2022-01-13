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市政协十三届三十六次主席会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.05 08:26

　　昨日，市政协主席杨炳旭主持召开市政协十三届三十六次主席会议。

　　会议传达学习省政协十二届二十六次常委会会议精神，审议通过《市政协委员读书活动指导组办公室工作职责》《市政协委员读书活动指导组成员联席会商制度(试行)》《市政协委员读书活动推进激励实施办法(试行)》《市政协委员读书活动成果转化实施办法(试行)》和《关于统筹推进我市城乡养老服务体系建设的调研报告》，审议拟提请市政协十三届二十五次常委会会议审议的《关于实施“高新技术企业倍增、孵化育成体系建设、研发平台扩量提质、科技金融深度融合”行动，以科技创新引领制造业高质量发展的调研报告(审议稿)》、关于政协洛阳市委员会伊滨经开区(示范区)工作委员会更名的决定、委员调整有关事宜、人事事项等。

　　会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，持续贯彻落实中央政协工作会议精神，切实解决“两个薄弱”问题，推动“回头看”见行见效。要迅速掀起学习宣传《中国共产党政治协商工作条例》热潮，聚精会神抓好“有事好商量”“书香政协”“反映社情民意信息”三大履职品牌建设，建立考评机制，激励先进、鞭策后进，务求取得实效。要以“能力作风建设年”活动为契机，积极改进工作作风，推动新时代政协工作能力和水平再提升，确保圆满完成全年各项任务。

　　会议协商确定了市政协十三届二十五次常委会会议时间及建议议程，决定会议于7月7日召开。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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